Niño de 13 años fue apuñalado por apoderado en medio de fiesta de fin de año en San Antonio
El sujeto de nacionalidad extranjera también propinó golpes a un joven de 18 años.
Lo que comenzó como una celebración para cerrar el año escolar de alumnos de cuarto medio de un colegio de El Quisco, terminó en una fatídica agresión protagonizada por un apoderado.
La fiesta se realizó durante la noche de este martes 21 de octubre en un centro de eventos ubicado en el sector San Juan El Tranque en la comuna de San Antonio.
Acorde a Carabineros, dos familias comenzaron un altercado de palabras cuando uno de los apoderados de nacionalidad extranjera amenazó a los demás con un arma blanca.
En medio de la pelea el mismo sujeto apuñaló a un niño de 13 años que fue trasladado al Hospital de Valparaíso, donde constató lesiones de gravedad.
Además de la víctima menor de edad, el ciudadano extranjero también hirió a un hombre de 18 años con golpes en su rostro.
El atacante fue identificado por la polícia, sin embargo, todavía no ha sido ubicado para su detención.
