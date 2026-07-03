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    “No debe quedar impune”: general Araya valora extradición de presunto líder del Tren de Aragua por homicidio de carabinero

    La máxima autoridad de la policía uniformada señaló que el trabajo coordinado demostró que, ante la muerte de un funcionario, "donde sea los vamos a perseguir" a los responsables.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Este jueves aterrizó el avión que traía a Dayonis Orozco Castillo, alias “Botija”, concretando la extradición del sujeto que es acusado por el homicidio del mayor Emmanuel Sánchez, ocurrido en el año 2024.

    El general director de Carabineros, Marcelo Araya, sostuvo que “en este hecho, valoro el trabajo de los servicios especializados de Carabineros, pero también el apoyo de la Policía de Investigaciones, del trabajo del Ministerio Público y también el apoyo que hemos tenido por parte de la Fuerza Aérea de Chile”.

    “Eso da cuenta también del trabajo que se está desarrollando en materia internacional y las relaciones que se están fortaleciendo con los distintos cuerpos policiales que posibilitan la detención y posterior extradición de este individuo”, añadió.

    En ese contexto, Araya enfatizó que “eso significa que un hecho tan cruel como es la muerte de un carabinero, donde sea lo vamos a perseguir, donde sea vamos a coordinar. Y hoy día se está materializando de esta forma. La muerte de un carabinero, de un funcionario policial, no debe quedar impune”.

    Llegada de Orozco

    Durante la tarde de este jueves llegó a Chile Dayonis Orozco, ciudadano extranjero imputado por su presunta participación en el homicidio del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez, hecho ocurrido el año 2024 en la comuna de Quinta Normal.

    Orozco permanecía detenido en Colombia, luego de ser ubicado y capturado en ese país. Tras completarse el proceso de extradición, fue trasladado a territorio nacional para quedar a disposición de la justicia chilena, esperando el proceso judicial en el recinto penitenciario Santiago 1.

    El imputado deberá enfrentar cargos por su eventual responsabilidad en el crimen del oficial de Carabineros, una investigación que ha sido desarrollada por el Ministerio Público y las policías desde que ocurrió el homicidio.

    Más sobre:CarabinerosTren de AraguaGeneral directorMarcelo Araya

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