“No hay información institucional ni infraestructura comprometida”: Subsecretaría de Prevención del Delito sufre incidente informático
El hecho está siendo analizado por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).
Durante la mañana de este jueves desde la Subsecretaría de Prevención del Delito dieron a conocer de un “incidente informático” que afectó a los equipos institucionales.
Según informaron a través de un comunicado, a raíz de esto se activó el Protocolo de Seguridad para la Integridad de la Información, a la vez que detallaron que el hecho está siendo analizado por equipos de la subsecretaría y de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).
De acuerdo a lo que señalaron, a raíz del suceso es que se ha producido una intermitencia en los servicios virtuales institucionales, los cuales apuntan serán restablecidos en las próximas horas.
“Dicho incidente fue contenido y no hay información institucional ni infraestructura comprometida, gracias a la activación oportuna del protocolo de seguridad diseñado para estos casos”, agrega el comunicado.
