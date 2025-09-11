“No hay información institucional ni infraestructura comprometida”: Subsecretaría de Prevención del Delito sufre incidente informático

Durante la mañana de este jueves desde la Subsecretaría de Prevención del Delito dieron a conocer de un “incidente informático” que afectó a los equipos institucionales.

Según informaron a través de un comunicado, a raíz de esto se activó el Protocolo de Seguridad para la Integridad de la Información, a la vez que detallaron que el hecho está siendo analizado por equipos de la subsecretaría y de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).

De acuerdo a lo que señalaron, a raíz del suceso es que se ha producido una intermitencia en los servicios virtuales institucionales, los cuales apuntan serán restablecidos en las próximas horas.

“Dicho incidente fue contenido y no hay información institucional ni infraestructura comprometida, gracias a la activación oportuna del protocolo de seguridad diseñado para estos casos”, agrega el comunicado.