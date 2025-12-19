Nombran a nueva rectora del INBA: Urbi Rojas asumirá este lunes 22 de diciembre

Este viernes, la Municipalidad de Santiago informó que asumirá una nueva rectora en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) a partir del próximo lunes 22 de diciembre: la profesora Urbi Rojas Arriarán.

A través de un comunicado, la Dirección de Educación Municipal (DEM) dio cuenta del cambio en el recinto educacional, luego de la realización de un concurso público -en conjunto al Servicio Civil-, a través de la plataforma Directores para Chile.

Al concurso postularon 162 personas y contempló una serie de etapas para el nombramiento. Entre las fases se contempló la revisión de antecedentes, análisis curricular, entrevista psicolaboral y entrevista final ante una comisión evaluadora, la que estuvo integrada por la directora de la DEM, Pilar Soto; una docente escogida por sorteo público, un representante del Servicio Civil y el secretario municipal.

¿Quién es Urbi Rojas?

Urbi Rojas es profesora de Historia y Geografía, titulada de la Universidad de Tarapacá y posee estudios de postgrado en el ámbito de la gestión educativa.

Cuenta con un magíster en Educación con mención en Currículum y Evaluación, un magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional, además de formación en gestión estratégica de instituciones educacionales.

Laboralmente, se ha desempeñado en distintas funciones directivas y de gestión pedagógica. Fue directora del Liceo Comercial Diego Portales, en Rancagua, cargo que deja para asumir en el INBA.

También ha sido directora interina, inspectora general, curriculista y jefa de departamento en establecimientos de distintas regiones del país.

07 Octubre 2022 Entrevista a Gonzalo Saavedra, ex Director del Internado Nacional Barros Arana (INBA) Foto: Andres Perez Andres Perez

Rector saliente

Con esta designación, se produce la salida del rector subrogante, Gonzalo Saavedra, quien no estuvo exento de polémicas mientras ocupó el cargo.

El más reciente fue cuando en medio de los desmanes de desconocidos encapuchados afuera del INBA, en octubre pasado, su camioneta resultó dañada, luego del lanzamiento de bombas molotov.

En la instancia, Saavedra reaccionó con ironía y consultado por los daños, aseguró que “siempre quise un convertible”.

También causó revuelo, cuando en mayo pasado, “ofendió” a la comunidad estudiantil, al señalar que el INBA parecía “colegio diferencial” y que “más del 60 % de los huevones (sic) son TEA. No hay posibilidad de recuperar la excelencia académica”, lo que motivó que solicitaran su salida del cargo, la que se concretará este lunes 22.