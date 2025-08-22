SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“Nos dejó preocupados”: expertos del Socialismo Democrático critican propuestas de salud de Jara y apuntan a Camila Miranda

Aunque representantes de los partidos oficialistas participaron del programa, sus salubristas no quedaron conformes con lo referido al área en el programa. De hecho, exponen que es poco profundo.

Ignacia CanalesPor 
Ignacia Canales

El documento ‘Un Chile que Cumple’, que contiene los lineamientos programáticos de la campaña de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, era un texto que se esperaba con ansias, pues se preparó con extremo hermetismo. Pero la espera terminó por decepcionar a algunos sectores. Varias voces del Socialismo Democrático aseguran que los compromisos que la candidata asumió en salud fueron insuficientes o carecen de sustancia.

Por ejemplo, Álvaro Erazo, exministro de Salud del primer gobierno de Michelle Bachelet e integrante de la comisión de salud del Partido Socialista, critica que “claramente no se aprecia con claridad cuál es la proyección, la magnitud de las transformaciones que se quieren hacer en el sistema de salud. Tampoco aparecen especificados los recursos que se van a necesitar para hacer los cambios que se prometen. Hay aspectos que indudablemente ameritan una mayor profundidad”.

Una de las medidas que algunos expertos del oficialismo analizaron con mayor escepticismo fue la promesa de Jara de que, en su gobierno, los exámenes no se demorarán más de seis meses, nadie esperará más de un año por atención de especialista o cirugía, y que las enfermedades de alto riesgo se atenderán en un máximo de 90 días.

El senador Juan Luis Castro (PS) desconfía de este compromiso: “Si en este período no se ha podido cumplir la meta original de 200 días de espera, que es la que anuncio el Presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública, ¿cómo buscamos ahora una meta que es más holgada que esa? Es decir, un estándar más bajo. Ese es un punto muy sensible".

En el documento la candidata asegura que se alcanzará esta meta mediante la atención primaria, ampliando y fortaleciendo sus servicios. Palabras que algunos cuestionan.

“El programa nos dejó muy preocupados. Queremos enriquecerlo con aportes nuevos para que no sea un programa que haga una promesa que no se pueda cumplir. Ese es el riesgo permanente en las campañas, que espero que Jeannette Jara, que es lúcida e inteligente, pueda evitar”, ahonda Castro.

Así como hay varios componentes que levantan alertas, las ausencias también lo hacen. En ese contexto, los expertos del Socialismo Democrático afirman que no se hace mención a una reforma del sistema sanitario ni tampoco a temas tan relevantes para el oficialismo como el aborto y la eutanasia.

Camila Miranda

La molestia del Socialismo Democrático surge pese a que el grupo que redactó los lineamientos del programa de salud de la candidata Jara también incluía a representantes de ese mundo.

Y es que este capítulo estuvo a cargo de Sergio Sánchez (PS), actual coordinador de la reforma de salud del Minsal; Andrea Rastello (DC), presidenta del Colegio de Enfermeras; María Soledad Barría (PS), exministra de Salud; Danae Sinclair, encargada de Salud del Frente Amplio, y Gonzalo Fernández, del Partido Comunista. Todos ellos fueron liderados por la exministra de Desarrollo Social del gobierno de Gabriel Boric, Jeanette Vega.

En ese contexto, señalan como responsable la priorización del programa a Camila Miranda (FA), jefa programática de la campaña de Jara. Según fuentes del Socialismo Democrático, la conducción que ha tenido la elaboración del texto no ha logrado dar la profundidad ni el enfoque necesario a los temas de salud, dejando varias promesas sin sustento claro.

“Me da la impresión de que la coordinación programática, que está a cargo de Camila Miranda, a quien no conozco personalmente, ha sido ligera, poco prolija y carente de mayor priorización en los focos, que en el área de salud no se ven claramente delimitados”, asegura Castro.

Marco Antonio Núñez, especialista en políticas de salud y miembro de la Comisión Política del Partido Por la Democracia, coincide que “Camila Miranda renuncia en este programa a una reforma estructural del sistema de salud chileno, limitándose a medidas fragmentadas que no enfrentan las profundas fallas en gobernanza, seguros y provisión pública. Las propuestas carecen de cálculos de costos y fuentes de financiamiento constituyendo un listado de buenas intenciones sin viabilidad fiscal”.

Más sobre:SaludJeannette JaraElecciones PresidencialesPrograma

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal

“No salté yo, a mí me botaron”: habla hincha que cayó desde galería en partido entre la U e Independiente

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Ante posibles disturbios en Mundial Sub20: Cordero afirma que operativos de intervención policial están preparados ante emergencias

Kast v/s Kast: las diferencias entre los programas de 2021 y 2025 y las razones para dejar atrás temas controvertidos

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina
Chile

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina

“No salté yo, a mí me botaron”: habla hincha que cayó desde galería en partido entre la U e Independiente

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal
Negocios

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal

Colbún avanza en Perú: nombra nuevo gerente general en filial y concreta compra de central termoeléctrica

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?
Tendencias

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

La explicación de Nicolás Córdova para su nómina del cierre de las Eliminatorias: “Uno nota quien tiene ganas de estar”
El Deportivo

La explicación de Nicolás Córdova para su nómina del cierre de las Eliminatorias: “Uno nota quien tiene ganas de estar”

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Everton por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Unión Española por la Liga de Primera

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Katherine Marino, académica de la UCLA: “Ha habido una aceleración del autoritarismo bajo el segundo régimen de Trump”
Mundo

Katherine Marino, académica de la UCLA: “Ha habido una aceleración del autoritarismo bajo el segundo régimen de Trump”

Autoridad Palestina pide una postura internacional “firme” ante la declaración de hambruna en la ciudad de Gaza

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos