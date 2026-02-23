Un total de nueve incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional durante la mañana de este lunes según informa Conaf a través de su página web.

De acuerdo a lo que señalan desde el organismo, también se encuentran otros 12 siniestros controlados y 3 bajo observación.

Respecto a los incendios en combate, tres de estos se concentran en la Región de La Araucanía, dos en Biobío, dos en el Maule, uno en la Metropolitana y uno en Ñuble.

En el caso del Incendio “Cajón de Pejerrey”, ubicado en la comuna de Linares, en la Región del Maule, este ha afectado una superficie preliminar de 653 hectáreas.

Cabe recordar que desde Senapred mantienen alerta roja para la comuna desde el pasado 12 de febrero a raíz de los incendios.

El segundo incendio de magnitud que afecta a la región, nombrado El Bosque, y que se produce en la comuna de Parral, ha consumido una superficie total de 600 hectáreas.

En la Región de Ñuble, también se registra un incendio de consideración, en la comuna de San Nicolás, el cual hasta el momento ha afectado un total de 623 hectáreas.

Cabe recordar que durante la tarde del domingo, desde Senapred decretaron alerta roja para la comuna de Pinto en la Región de Ñuble, debido al incendio forestal Las Águilas - Reserva Ñuble.

De acuerdo a lo que reportaron desde el organismo, el incendio, que hasta el momento ha consumido una superficie preliminar inferior a la hectárea, “se desarrolla en un sector cordillerano caracterizado por su topografía abrupta y fuertes pendientes”.