SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Nueve incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    Desde Conaf además reportan 12 siniestros controlados y 3 bajo observación.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen archivo. Foto: Marcelo Hernandez/ Aton Chile. MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    Un total de nueve incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional durante la mañana de este lunes según informa Conaf a través de su página web.

    De acuerdo a lo que señalan desde el organismo, también se encuentran otros 12 siniestros controlados y 3 bajo observación.

    Respecto a los incendios en combate, tres de estos se concentran en la Región de La Araucanía, dos en Biobío, dos en el Maule, uno en la Metropolitana y uno en Ñuble.

    En el caso del Incendio “Cajón de Pejerrey”, ubicado en la comuna de Linares, en la Región del Maule, este ha afectado una superficie preliminar de 653 hectáreas.

    Cabe recordar que desde Senapred mantienen alerta roja para la comuna desde el pasado 12 de febrero a raíz de los incendios.

    El segundo incendio de magnitud que afecta a la región, nombrado El Bosque, y que se produce en la comuna de Parral, ha consumido una superficie total de 600 hectáreas.

    En la Región de Ñuble, también se registra un incendio de consideración, en la comuna de San Nicolás, el cual hasta el momento ha afectado un total de 623 hectáreas.

    Cabe recordar que durante la tarde del domingo, desde Senapred decretaron alerta roja para la comuna de Pinto en la Región de Ñuble, debido al incendio forestal Las Águilas - Reserva Ñuble.

    De acuerdo a lo que reportaron desde el organismo, el incendio, que hasta el momento ha consumido una superficie preliminar inferior a la hectárea, “se desarrolla en un sector cordillerano caracterizado por su topografía abrupta y fuertes pendientes”.

    Más sobre:IncendiosConafSenapred

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsas inician la semana a la baja tras anuncio de nuevos aranceles globales de Trump

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Operación contra ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, deja al menos 26 muertos en México

    Novo Nordisk se derrumba en bolsa después de que su fármaco para bajar de peso no igualara al de Eli Lilly en el ensayo

    Al menos 25 detenidos por los disturbios tras la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

    Estados Unidos, Canadá y Rusia piden a sus ciudadanos en México resguardarse “hasta nuevo aviso”

    Lo más leído

    1.
    Embajada china acusa a EE.UU. de vulnerar soberanía chilena tras revocar visas por proyecto de cable submarino

    Embajada china acusa a EE.UU. de vulnerar soberanía chilena tras revocar visas por proyecto de cable submarino

    2.
    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    3.
    Tres personas están desaparecidas: automóvil es arrastrado por caudal del río Tinguiririca en San Fernando

    Tres personas están desaparecidas: automóvil es arrastrado por caudal del río Tinguiririca en San Fernando

    4.
    Foro de Política Exterior condena sanciones de EE.UU. y acusa vulneración a la soberanía chilena

    Foro de Política Exterior condena sanciones de EE.UU. y acusa vulneración a la soberanía chilena

    5.
    Gendarmería acumula 159 reos liberados por error en los últimos diez años

    Gendarmería acumula 159 reos liberados por error en los últimos diez años

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Nueve incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional
    Chile

    Nueve incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    Heraldo Muñoz: “La administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast”

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Bolsas inician la semana a la baja tras anuncio de nuevos aranceles globales de Trump
    Negocios

    Bolsas inician la semana a la baja tras anuncio de nuevos aranceles globales de Trump

    Novo Nordisk se derrumba en bolsa después de que su fármaco para bajar de peso no igualara al de Eli Lilly en el ensayo

    En los 12 meses previos al inicio de los gobiernos de Frei, Aylwin, Piñera I y Kast se han registrado las mayores alzas del Ipsa

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Tendencias

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio

    Por qué las mujeres suelen tener más problemas para dormir que los hombres, según la ciencia

    Con un lienzo que decía “Ganen o mueran”: hinchas de Newell’s realizan ataque con bomba molotov e incendian auto de jugador
    El Deportivo

    Con un lienzo que decía “Ganen o mueran”: hinchas de Newell’s realizan ataque con bomba molotov e incendian auto de jugador

    “Fuiste el jugador más importante; orgulloso de ti”: DT de Darío Osorio lo llena de elogios tras goleada del Midtjylland

    “La Guerra Fría fue una batalla candente en la cancha”: revista turca destaca la importancia geopolítica de Chile ‘62

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna
    Cultura y entretención

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña

    Kramer tras su paso por Viña 2026: “Todas las rutinas son distintas. Son distintas épocas”

    Operación contra ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, deja al menos 26 muertos en México
    Mundo

    Operación contra ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, deja al menos 26 muertos en México

    Al menos 25 detenidos por los disturbios tras la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

    Estados Unidos, Canadá y Rusia piden a sus ciudadanos en México resguardarse “hasta nuevo aviso”

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio