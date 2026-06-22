Nuevo aviso de bomba: Carabineros desaloja ahora el zoológico de Parque Metropolitano
Antes la policía había hecho algo similar en los Juzgados Civiles, el Centro de Justicia de Santiago y el GAM.
El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros realizó labores para descartar ataques explosivos en los Juzgados Civiles, el Centro de Justicia de Santiago y el GAM.
Correos electrónicos que llegaron a las reparticiones generaron esos procedimientos.
“No existe una alerta masiva, existieron mensajes que son mínimos, a diferentes instituciones, pero estamos trabajando de forma coordinada”, indicó el seremi de Seguridad.
Luego, Carabineros informó que el zoológico del Parque Metropolitano de Santiago también estaba siendo sometido a una evacuación preventiva.
Respecto a Juzgados Civiles, el Palacio de Tribunales y el GAM, la policía uniformada descartó “cualquier tipo de amenaza”.
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