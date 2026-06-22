Nuevo aviso de bomba: Carabineros desaloja ahora el zoológico de Parque Metropolitano

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros realizó labores para descartar ataques explosivos en los Juzgados Civiles, el Centro de Justicia de Santiago y el GAM.

Correos electrónicos que llegaron a las reparticiones generaron esos procedimientos.

“No existe una alerta masiva, existieron mensajes que son mínimos, a diferentes instituciones, pero estamos trabajando de forma coordinada”, indicó el seremi de Seguridad.

Luego, Carabineros informó que el zoológico del Parque Metropolitano de Santiago también estaba siendo sometido a una evacuación preventiva.

Respecto a Juzgados Civiles, el Palacio de Tribunales y el GAM, la policía uniformada descartó “cualquier tipo de amenaza”.