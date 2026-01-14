Nuevo espacio verde para el sur de Santiago: obras del parque Cerro Chena alcanzan un 75% de avance

Tras visitar las obras del parque Cerro Chena, las autoridades del Gobierno Regional constataron que el proyecto tiene un avance cercano al 75% y aseguraron que la fecha de término de obras se mantiene para marzo de este año.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, reconoció los esfuerzos por sacar adelante el proyecto, pese a la detención de que sufrió este por el quiebre de la empresa que estuvo a cargo en sus inicios.

“Se inició una construcción que, lamentablemente, después de la pandemia quebró la empresa y quedó paralizada (...). Hoy tenemos una muy buena noticia para los vecinos, el parque Metropolitano Cerro Chena ya lleva un 75% de avance”.

Con una inversión total de $40.903.725.000, la iniciativa contempla la intervención de 55 hectáreas en su primera etapa, enfocándose en mejorar la calidad de vida de las familias de la zona sur de Santiago y constituirse como un referente de sustentabilidad y patrimonio cultural para la Región Metropolitana.

Actualmente, la primera parte está completamente terminada , por lo que los esfuerzos están concentrados en el progreso del “hito 2”. Para ello, hay 357 trabajadores operando en 20 frentes distintos, entre ellos, impermeabilización de las lagunas, mejoras de camino, instalación de regaderas y la colocación de luminarias.

Un complejo deportivo y recreativo de alto nivel

Las intervenciones en infraestructura del megaproyecto consisten en la creación de más de 43.900 m2 de áreas verdes, distribuidos en espacios deportivos conformados por dos multicanchas, una cancha de fútbol de pasto sintético, un edificio deportivo y bicicleteros.

Además, contará con una laguna de más de 10 mil m2, zonas de picnic y juegos de agua para la comunidad, complementadas con la instalación de luminarias led, servicios higiénicos y centros operativos para mejorar la seguridad y experiencia del parque.

La apertura del parque Cerro Chena está proyectado para el primer semestre de 2026.