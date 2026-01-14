SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Nuevo incendio forestal en Cauquenes suma cuarta alerta roja a nivel nacional en 4 horas

    Entre las 16 y las 20 horas se declararon, además, nuevas emergencias cercanas a sectores poblados en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

    Cristóbal Palacios 
    Cristóbal Palacios

    Pasadas las 20 horas de esta tarde, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Cauquenes producto de un incendio forestal que se registra cercano a sectores habitados.

    De acuerdo con información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado “Las Margaritas” se encuentra “en combate” y ha consumido, hasta el momento, una hectárea de vegetación en esta comuna de la Región del Maule.

    Esta nueva emergencia se suma así al reciente incendio forestal que entre el domingo 10 y el lunes 11 de enero dejó una afectación de 414 hectáreas en la comuna, junto a más de una decena de viviendas afectadas.

    El siniestro denominado “San Pedro”, que fue controlado el lunes, motivó evacuaciones en los sectores de San Pedro, Pedernales, Lote Vistas de Caliboro y Mirador el Caliboro.

    Alertas rojas en Ñuble, Biobío y La Araucanía

    Con anterioridad esta tarde -y en un lapso de tan solo cuatro horas-, desde el organismo de emergencia declararon alertas rojas por incendios forestales en comunas de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

    A las 16.26, Senapred informó la medida respecto del siniestro “360-Tranicura”, el que afecta a 4 hectáreas de vegetación en la comuna de Tirúa, Región del Biobío.

    En ese lugar, trabajan en el combate de las llamas una compañía del Cuerpo de Bomberos de Tirúa, dos vehículos, seis brigadas terrestres de Conaf, dos técnicos y dos aviones cisterna. Aunque el fuego se registra en cercanía de sectores habitados, no se han reportado personas o viviendas afectadas.

    A las 18.06, se declaró alerta roja para la comuna de Ránquil, en Ñuble, por el incendio forestal “Perales Biobío”, que consume dos hectáreas de vegetación en las proximidades de zonas habitadas.

    Ahí, trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la referida comuna. Además, efectúan labores un técnico y seis brigadas de la Conaf, junto a tres helicópteros y cinco aviones cisterna.

    Igual medida se informó a las 19.02 en Collipulli, Región de La Araucanía.

    En ese lugar, el siniestro registrado en el “camino San Andrés”, cerca de sectores poblados, ha consumido 27 hectáreas de vegetación.

    En el combate de las llamas trabajan bomberos de la comuna, junto a voluntarios de Ercilla. Junto a ellos, están desplegadas seis brigadas de Conaf, un técnico, un avión y un helicóptero de la corporación forestal.

    Las alertas rojas, que se extenderán hasta que las condiciones lo ameriten, fueron adoptadas en base a información técnica de Conaf.

    Desde Senapred indicaron que, de esta forma, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred)”.

    Un nuevo incendio forestal afecta a las cercanías de Cauquenes. imagen: @jotape_Hrz
