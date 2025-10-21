Observatorio del Cáncer revela cifras decidoras: solo 4 de cada 10 mujeres de 50 a 69 años tienen su mamografía al día

Cáncer de mama. Esta enfermedad se ha transformado en una de las mayores amenazas para la salud de las mujeres en todo el mundo. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 12 desarrollará la enfermedad a lo largo de su vida, y su mortalidad sigue siendo alta. En Chile, según Globocan, en 2020 se diagnosticaron 55 casos por cada 100 mil mujeres y fallecieron 17,3 por cada 100 mil.

Y todos los expertos repiten lo mismo: la detección temprana es clave, porque este paso es determinante para tratar la enfermedad: cuanto antes, mejor. En ese contexto, lo que más recomiendan los especialistas es tener la mamografía -en otras palabras la radiografía de mama- al día.

Sin embargo, la cobertura de este examen todavía es insuficiente.

El Observatorio de Cáncer solicitó al Ministerio de Salud, a través de Ley de Transparencia, información sobre el número de mujeres inscritas en el sistema público que cuentan con mamografía al día.

El análisis se centró en mujeres de 50 a 69 años, ya que este grupo está cubierto por los programas estatales de mamografía gratuita. El EMPA (Examen de Medicina Preventiva del Adulto) entrega una mamografía cada tres años a mujeres entre 50 y 59 años, mientras que el programa de imágenes de Atención Primaria de Salud (APS) abarca a mujeres de 50 a 69 años, con un examen cada dos años.

Considerando las cifras del Censo 2024, que contabilizó a 2.263.525 mujeres de entre 50 y 69 años en Chile, 845.682 con una mamografía vigente en los últimos dos años representan solo el 37,4% de cobertura nacional. En otras palabras, cuatro de cada diez mujeres. Cifra que está muy por debajo de la meta del 70% que el país se ha propuesto para reducir de manera efectiva la mortalidad por cáncer de mama.

“Chile mantiene una preocupante brecha en detección precoz del cáncer de mama. A pesar de ser la principal causa de muerte oncológica en mujeres —con más de 2.200 fallecimientos en 2023, equivalentes a seis mujeres cada día—, C hile solo alcanza un 37,4% de cobertura nacional en mamografías entre mujeres de 50 a 69 años" , apunta Alicia Aravena, directora ejecutiva del Observatorio del Cáncer.

¿Las causas? Aravena asegura que pueden ser estructurales, desigualdad territorial, dispersión geográfica, barreras culturales, débil capacidad del sistema público y falta de educación sostenida.

Eso sí, el escenario no es homogéneo en todo el país, hay regiones con más coberturas que otras. Por ejemplo, algunas se acercan al 50% en La Araucanía y Magallanes, hay incluso algunas que superan este porcentaje, como Ñuble y Atacama (ver tabla).

Mientras algunas regiones presentan una cobertura particularmente baja, como Coquimbo, donde solo 29.175 de las 100.530 mujeres entre 50 y 69 años tienen su examen al día (29%), otra que también muestra cifras preocupantes es la Región Metropolitana, donde de las 889.961 mujeres en este rango etario, solo 276.376 cuentan con una mamografía vigente.

Región Población <br/> 50 -69 años Con mamografía vigente Cobertura Arica y Parinacota 26.828 9.972 37,2% Tarapacá 35.228 14.571 41,4% Antofagasta 64.632 21.506 33.3% Atacama 34.153 17.799 52.1% Coquimbo 100.530 29.175 29% Valparaíso 244.093 96.274 39,4% Metropolitana 889.961 276.376 31,1% Lib. Bernardo O´Higgins 125.341 53.730 42,9% Maule 144.723 60.363 41,7% Ñuble 70.743 37.528 53% Biobío 208.180 85.188 40,9% La Araucanía 127.408 61.155 48% Los Ríos 51.135 21.295 41,6% Los Lagos 108.731 47.594 43,8% Aysén 11.665 3.888 33,3% Magallanes 20.174 9.268 45,9%| Total nacional 2.263.525 845.682 37.4%

Esteban Sánchez, jefe del Centro de Oncología y Cuidados Paliativos del Hospital Barros Luco, explica que además de los factores territoriales también inciden los sociales: “Hoy vemos pacientes que viven en zonas rurales aisladas, con una compleja geografía, que deben pagar un alto valor para trasladarse hacia un centro de imagenología, arriesgando incluso, en el caso de quienes se encuentran en la informalidad laboral, su fuente de trabajo”.

Además, apunta que a “esto se suman estigmas asociados tanto al diagnóstico como al examen, y condicionamientos que hacen que algunas mujeres prioricen el cuidado de su familia y las labores del hogar, por sobre su salud personal, postergando así sus controles preventivos”.

En ese contexto, autoridades y expertos aseguran que el autoexamen es un buen complemento para el cuidado personal, pero advierten que no reemplaza la mamografía, ya que solo permite detectar tumores cuando ya son palpables y el cáncer se encuentra en una etapa más avanzada.

“Para optimizar la cobertura de la mamografía en Chile se debe seguir disponibilizando el examen y avanzar en políticas públicas que cuenten con un enfoque territorial y de determinantes sociales de la salud y que permitan eliminar las desigualdades estructurales que hoy dificultan el acceso”, concluye Sánchez.