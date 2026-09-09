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    Operación Purga: Fiscalía y PDI ejecutan allanamientos en 187 domicilios de Rancagua en investigación por red de sicarios

    El megaoperativo permitió la detención de 21 personas, entre ellos el líder de un grupo narco que pagaba a ciudadanos extranjeros para eliminar adversarios.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En el Complejo Policial Rancagua, en la calle Florencio Durán, el prefecto inspector de la Policía de Investigaciones (PDI) Julio Caro Barrera, junto al fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, entregaron detalles de un megoperativo con más de 500 detectives que permitió desarticular una estructura criminal de sicarios, liderada por un chileno.

    Los detenidos estarían vinculados a diversos homicidios en distintas regiones, incluyendo la balacera ocurrida en la Parroquia Divino Maestro de Rancagua.

    La noche del viernes 5 de junio, se registró en esa iglesia un tiroteo que dejó herido al hijo de una mujer que había sido recientemente asesinada. El sujeto ingresó al templo intentando refugiarse.

    Rancagua, 6 de junio 2026 Balacera al interior de Parroquia Divino Maestro de Rancagua Jorge Loyola/Aton Chile JORGE LOYOLA/ATON CHILE

    La operación Purga

    La denominada operación Purga permitió detener al blanco principal de la indagatoria, además de personas de origen extranjero.

    En total, fueron 187 domicilios allanados con orden judicial, en una investigación conjunta entre la PDI y la Fiscalía de Análisis Criminal O’Higgins, encontrando armas, artefactos pirotécnicos, entre otros elementos

    El fiscal Cubillos expuso que este trabajo se basó en análisis de la información recopilada a raíz de diversos homicidios ocurridos en la región desde el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de este año, en el contexto de acciones del crimen organizado.

    “Y logramos determinar que efectivamente en el sector nororiente de la ciudad de Rancagua y en el casco histórico estaba operando una banda criminal que estaba relacionada, a lo menos hoy, con cinco homicidios”, detalló.

    El persecutor precisó que las operaciones de esta estructura criminal se centraban en tráfico de drogas como delito base.

    “Tenían sicarios de nacionalidad extranjera, principalmente colombianos y venezolanos, los que en definitiva cometían estos homicidios por encargo del líder como una forma de amedrentar, solucionar los conflictos y también mantener el control territorial”, explicó el fiscal regional.

    Cubillos aseguró que “esta ha sido una investigación de largo aliento”.

    “Quiero destacar las diversas técnicas investigativas utilizadas que nos permitieron fundamentar la orden de entrada y registro para 187 domicilios y 15 órdenes de detención. Tenemos hoy 21 detenidos, armamento, droga incautada, que nos va a permitir en definitiva sustentar nuestra imputación”, señaló.

    El fiscal contó que el ataque en la parroquia les entregó antecedentes de la red de sicarios, sin embargo, aseguró que la indagatoria se venía desarrollando desde febrero.

    Más sobre:PolicialFiscalía de O'HigginsRancaguaOperación PurgaPDIHomicidiosSicariatoSeguridadDelincuenciaCrimen organizado

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