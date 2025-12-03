VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Operativo de la PDI y Fiscalía deja un carabinero y al menos otros 30 detenidos vinculados a mafia china del barrio Meiggs

    El uniformado, que fue dado de baja de la institución, está siendo investigado por entregar información reservada de procedimientos policiales a los integrantes de esta organización criminal. Fuentes del caso comentan que se trataría del golpe más grande contra la mafia china.

    Por 
    Juan Pablo Andrews
    José Carvajal Vega
    María Catalina Batarce
     
    José Navarrete

    Un masivo operativo fue el que realizó este miércoles la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una indagatoria que involucra a ciudadanos chinos en el barrio Meiggs.

    A eso de las 11.00 horas, los efectivos policiales llegaron hasta tres locales ubicados en calle Gorbea por una investigación que está llevando adelante la Fiscalía Centro Norte por los delitos de asociación criminal, secuestros, tráfico de drogas, lavado de activos, entre otros ilícitos. El caso además indaga el secuestro a un empresario y lavado de dinero con empresas de Meiggs.

    Al menos 30 personas fueron detenidas en los operativos que se han extendido durante toda la tarde, la mayoría de ellas de nacionalidad china. De todos ellos, según fuentes policiales, al menos 10 están vinculados a la mafia china.

    Entre los detenidos además se registra un sargento de Carabineros perteneciente a la Segunda Comisaría de Santiago. Fuentes de la investigación señalan que el uniformado, que fue dado de baja por la institución apenas fue detenido, oficiaba entregando información reservada de posibles operativos en el sector a los ciudadanos chinos que ejercían actos delictivos. Junto con expulsarlo de la institución, la policía uniformada inició un sumario.

    El fiscal Alfredo Cerri solicitó aumentar el plazo de detención debido a que hasta esta tarde seguían surgiendo nuevos antecedentes y la diligencia seguía en curso. Por esta razón, la formalización quedó fijada para este viernes a las 12.00. En esta indagatoria además está participando el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos.

    Al ser consultado por el caso, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, evitó entregar detalles: “Nosotros, por razones obvias de la reserva de la información, nos vamos a pronunciar en relación a los detenidos una vez que el Ministerio Público entregue oficialmente la comunicación en relación a la formalización que se produzca o la ampliación de ella de las detenciones que va a solicitar”.

    “Es una investigación que está vinculada a asociación criminal, tráfico de drogas, lavado de activos, secuestro y homicidio. Pero es un asunto que, los detalles, yo creo que es conveniente escuchar primero los hechos que va a relatar el Ministerio Público para luego nosotros referirnos al detalle de eso”, agregó el encargado de la Seguridad Pública.

    Por su lado, en una actividad policial, el director de la PDI, Eduardo Cerna, también evitó comentar más información sobre lo ocurrido: “Dejémoslo como una asociación criminal, porque tiene varias aristas, varios modelos, y está asociada a delitos entre otros, tan graves como el secuestro, el homicidio, el tráfico, el lavado de activos, como conductas base. Puedo llamarlo crimen organizado”. Este jueves la PDI entregará mayores detalles sobre el caso durante la mañana.

    La intervención policial en este sector de la comuna de Santiago se da en el marco del actuar del Estado para controlar los grupos delictuales que se han tomado algunas zonas de ese lugar.

    En mayo del año pasado, por ejemplo, la Fiscalía Centro Norte ya había concretado la detención de al menos 13 funcionarios de la policía uniformada, los cuales tras una investigación en el barrio Meiggs fueron formalizados por delitos como cohecho, apremios ilegítimos, entre otros. Lo anterior, dado que la indagatoria pudo determinar que los ahora excarabineros ofrecían supuestos “servicios de seguridad” a los locatarios del barrio comercial.

    Incluso, hace varios meses que la Municipalidad de Santiago, que dirige el alcalde Mario Desbordes (RN), junto con la Delegación Metropolitana han desarrollado un plan para hacerse cargo de los toldos azules que han copado el lugar. Junto con eso han aumentado la presencia de efectivos policiales y de guardias municipales para contener la comisión de delitos violentos e incivilidades. Esto se suele intensificar a fines de año, sobre todo cuando aumenta el flujo de personas producto de la Navidad y las fiestas de fin de año.

