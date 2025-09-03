SUSCRÍBETE
Nacional

Operativo policial en Rancagua permitió incautar droga avaluada en más de $100 millones y detener a 19 personas

En la ocasión además se incautaron una gran cantidad de armas, fuegos artificiales, y 7 millones de pesos en efectivo.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Operativo en Rancagua.

Más de 100 millones de pesos en droga incautada dejó el enorme operativo realizado durante la jornada del martes en donde se allanaron 26 domicilios y se detuvieron a 19 personas en la comuna de Rancagua, región de O’Higgins.

Durante la mañana de este miércoles las autoridades entregaron detalles del procedimiento llevado a cabo en la población Manuel Rodríguez, apuntando que en la ocasión también se incautaron diferentes tipos de armas, así como dinero en efectivo.

Según detalló el Prefecto de Cachapoal de Carabineros, coronel Nibaldo Sánchez Cabrera, se logró “allanar 26 domicilios, recoger una gran cantidad de droga que está avaluada en 100 millones de pesos, también como armas hechizas, armas convencionales, armas de fogueo, dinero en efectivo -alrededor de 7 millones de pesos- y lo principal de todo esto la detención de 19 personas que hoy día pasan al primer control de detención”.

Operativo en Rancagua.

Droga y armas incautadas

Respecto a los detenidos, estos son todos de nacionalidad chilena, con edades que van desde los 19 hasta los 67 años.

Entre las drogas incautadas en el operativo se encuentran más de 6 kilos de marihuana, más de 3 kilos de pasta base, casi dos kilos de cocaína, 419 gramos de aceite de hachís, 178 plantas de cannabis sativa, y una serie de pastillas como clotiazepam, clonazepam y zopiclona.

En cuanto a las armas, se logró decomisar dos pistolas a fogueo, una escopeta de fabricación artesanal, una pistola, un rifle de aire comprimido, así como diversas municiones, fuegos artificiales y un chaleco antibalas.

En la ocasión además se incautaron 22 teléfonos celulares, 9 equipos portátiles, 15 balanzas digitales y un vehículo.

El fiscal regional Aquiles Cubillos señaló que varios comercios establecidos del sector formaban parte de la red ilícita, añadiendo que “eso en definitiva habla de esta toma de territorio y de este control territorial que tienen las bandas en ese sector”.

Operativo en Rancagua.

Relación con homicidio

Cubillos además explicó que este operativo tiene relación con un homicidio ocurrido en el lugar hace dos semanas, el cual se habría producido a raíz de una disputa territorial entre dos bandas dedicadas al tráfico de drogas.

“Esta intervención también tiene relación con el delito de homicidio que hubo en la población Manuel Rodríguez hace dos semanas, donde también tenemos bastante avanzada la investigación y los autores de dicho ilícito, y que se enmarcan dentro de disputas territoriales, entre bandas rivales dedicadas al tráfico de droga”, señaló.

Luego agregó que la víctima era parte de una de las bandas que operan la población. “Obviamente la cooperación por parte de los que están involucrados en el ilícito de tráfico es poca para la investigación de homicidio, pero contamos con pruebas técnicas, científicas, en este caso tenemos cámaras y tenemos testimonios de la comunidad que nos ha apoyado y tenemos bastante esclarecido lo que sucedió ese día”.

“Creemos que vamos a detener a todos los partícipes. Obviamente en este minuto hay un trabajo que es más silencioso de la búsqueda de estos que obviamente tratan de eludir la acción de la justicia”, añadió.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, destacó el operativo señalando que “las disputas territoriales generan temor en la población, ponen en riesgo a las personas y, por supuesto, también pueden terminar, como ocurrió también en este caso, en un delito de homicidio”.

“El desbaratar una banda de esta envergadura, o varias bandas dedicadas a este delito, con esta envergadura, con esta cantidad de droga, avaluada en más de 100 millones de pesos, con la cantidad de armas, el dinero en efectivo, los fuegos artificiales y todo aquello que son los elementos para cometer este delito es una forma muy importante de combatir este delito para llevar tranquilidad a los barrios y a las comunidades”, añadió.

