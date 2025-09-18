“Operativo Kike IV”: PDI desbarata punto de venta de drogas en Tocopilla y captura a ocho individuos

“Operación Kike lV”: PDI desbarata punto de venta de drogas en Tocopilla y captura a ocho individuos

Un operativo antidrogas de la Policía de Investigaciones (PDI) en Tocopilla logró la detención de ocho sujetos vinculados a la venta de narcóticos.

La operación “Kike IV” fue encabezada por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Tocopilla, además del apoyo de la Prefectura Provincial Antofagasta y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Antofagasta.

El inmueble allanado estaba especialmente adaptado para la venta de drogas. Según informó la PDI, contaba con puertas reforzadas, cámaras de seguridad y un sistema oculto de dispensador en un muro.

PDI Antofagasta

“Este procedimiento es el resultado del trabajo investigativo sostenido en el tiempo, basado en análisis e inteligencia policial, y del compromiso de nuestros detectives en la lucha contra el microtráfico. Hemos desarrollado diversos procedimientos de este tipo con el objetivo de neutralizar puntos de venta de droga y así otorgar mayor tranquilidad a la comunidad tocopillana”, señaló del procedimiento el subprefecto Aldo Cornejo, jefe de la Bicrim Tocopilla.

Respecto al contenido incautado, en el domicilio se encontró cocaína base dosificada y a granel, cannabis, dinero en efectivo y balanzas digitales usadas para la dosificación.

Los detenidos serían seis hombres chilenos, una mujer de la misma nacionalidad y un ciudadano peruano. Entre ellos estaría el líder del grupo criminal.

Tras pasar por su respectiva audiencia de formalización, tres de los imputados quedaron en prisión preventiva. Los otros cinco quedaron con la cautelar de arresto domiciliario. El tribunal estableció un plazo para la investigación de 120 días.