“Orden y mano dura” y “no caben excusas”: las reacciones de Matthei, Jara y Kast tras fatal choque en Recoleta

El fatal accidente ocurrido este lunes en Recoleta, que dejó a un niño de 10 años fallecido y otros cinco lesionados luego de que un vehículo que huía tras un robo colisionara con un furgón escolar, generó una ola de reacciones entre los principales candidatos presidenciales.

A través de publicaciones en la red social X, Jeannette Jara, Evelyn Matthei y José Antonio Kast expresaron su pesar y abordaron el hecho desde distintas perspectivas políticas, aunque con un mismo punto en común: la urgencia de enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país.

La tragedia ocurrió pasadas las 16.00 horas, cuando dos delincuentes que escapaban tras cometer un robo con intimidación en Avenida Perú impactaron contra el furgón, en el cual viajaban seis niños del Colegio Rafael Sanhueza, su conductor y una asistente.

El vehículo terminó volcado, provocando la muerte de uno de los menores de edad en el lugar. Ambos sospechosos fueron detenidos y tienen antecedentes penales.

“Orden y mano dura”

La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, manifestó su indignación ante la tragedia y exigió que los responsables reciban las penas más altas posibles.

“Es irracional y absurda la muerte de un niño inocente por culpa de una banda de delincuentes que huían de la policía. Deben pagar con todo el peso de la ley. Sin piedad ni clemencia ”, escribió.

La exalcaldesa de Providencia agregó que “ sólo con orden y mano dura podremos devolverle a Chile la seguridad que merece ”, y envió un mensaje de apoyo a los familiares del menor y a la comunidad educativa.

“Un sentido abrazo y todo mi apoyo a la familia de la víctima, y mi más sincero cariño a la comunidad educativa en este momento de tanto dolor”, concluyó.

Foto: Andres Perez Andres Perez

“No caben excusas”

Por su parte, la abanderada del pacto oficialista Unidad por Chile, Jeannette Jara, expresó su consternación y solidaridad con los familiares y compañeros del niño fallecido.

“Lamentamos profundamente la muerte de un niño en Recoleta. Acompañamos en el dolor a su familia, comunidad, amigos y compañeros de colegio. Cuando la violencia arrebata una vida, no caben excusas ”, señaló la candidata de la centroizquierda.

La candidata Jeannette Jara Diego Martin

“La delincuencia desatada que crece sin control”

En tanto, el aspirante del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, apuntó directamente al Ejecutivo y responsabilizó al Gobierno por lo que calificó como una “crisis de inseguridad sin control”.

“Otro niño asesinado y otra familia destrozada por la delincuencia desatada que crece sin control. ¿ Cuántos niños más tienen que morir para que el gobierno entienda que la prioridad no es intervenir en la campaña electoral sino trabajar para proteger la vida de los chilenos? ”, zanjó el exdiputado.