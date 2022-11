Orrego pide atribuciones para que gobernadores actúen frente a la delincuencia: “Los que tenemos la billetera, no tenemos la facultad”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, reiteró este miércoles su llamado a la administración de Gabriel Boric para que ponga fin a la figura de delegados presidenciales regionales y otorgue a las autoridades regionales electas facultades para abordar la lucha contra la delincuencia.

“Los gobiernos regionales estamos invirtiendo cientos de miles de millones de pesos y, sin embargo, no estamos en la mesa donde se discuten las políticas de prevención, porque la ley lamentablemente quedó mal hecha y se le entregaron todas las facultades a un delegado presidencial que a mi juicio tiene que desaparecer, pero no se les entregó ningún peso, entonces los que tenemos la billetera, no tenemos la facultad”, sostuvo Orrego en entrevista en radio Duna.

La autoridad electa dijo que se le planteó al Ejecutivo que los gobernadores tengan las facultades para “ser los líderes de la prevención del delito en las regiones”.

“Tenemos un rol de coordinación y también los recursos para hacerlo”, afirmó.

Por otro lado, el gobernador expuso que la situación actual genera “problemas de coordinación” con la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.

“Más allá de la relación personal que uno pueda tener, que yo trato que sea lo mejor posible con la delegada de Santiago, se genera confusión y problemas de coordinación. Es complicado para mí organizar a las policías, por ejemplo, ayer estuve en Lo Prado, en todo lo que tiene que ver con la prevención del delito en Lo Prado, si es que la delegada está convocando a una reunión a la misma hora con los mismos actores”, planteó.

Orrego también se refirió a la iniciativa que impulsa la ministra del Interior, Carolina Tohá, con miras a un acuerdo nacional de seguridad.

“Pero tenemos que ver también avances más rápidos en esa materia. No puede ser una lista de supermercado de 25 mil medidas, tienen que haber medidas súper específicas, reforzamiento de las policías, de sacar algunos proyectos de ley que llevan tiempo en el Congreso, por ejemplo lo que dice relación con el crimen organizado”. acotó.