Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

De acuerdo con la lectura del abogado Pablo Toloza, querellante en representación de la UDI en el caso ProCultura, la resolución del juez Patricio Álvarez, quien dejó en libertad a los imputados en la causa, no sólo está plagada de falencias, sino que también deteriora el sistema de justicia.

Por lo mismo, sostiene que la Corte de Apelaciones de Santiago debe revertir el escenario. Según su análisis, los antecedentes recabados por el Ministerio Público son suficientes para probar la existencia de ilícitos y la participación de Alberto Larraín y los coimputados en los mismos.

¿Qué le pareció la resolución del juez Pablo Álvarez?

Este es un fallo judicial que le falla a la ciudadanía. Es una injusticia que la gente siente y que erosiona la confianza en la justicia. Este fallo tiene errores garrafales porque hay antecedentes relevantes que lo minimizan. Hay hechos que se fragmentan y hay un estándar que se baja cuando la gravedad del caso exige lo contrario.

¿Cuáles errores?

Te voy a dar ciertos ejemplos. El tribunal determina en su resolución que hay una discusión y sostiene que no es procedente lo señalado por el Ministerio Público respecto de la calidad de funcionario público del señor Alberto Larraín. Y él señala que no es funcionario público porque el señor Alberto Larraín habría sido nombrado director de una corporación privada sin fines de lucros y que, al igual que las corporaciones municipales, y que no está sujeta al control de la Contraloría. Eso es un error garrafal. Eso es realmente desconocer la norma y desconocer la realidad. La Corporación en la cual el señor Larraín era director, sí está sometida al control de la Contraloría, él estaba sometido a ese control y hay antecedentes que lo prueban, como informes acompañados en el proceso. Ahí evidentemente hay un error por parte del juez, que desconoce aquello.

Se ha dicho que ProCultura es la arista más relevante del caso Convenios ¿Qué le parece que haya terminado la formalización de los imputados sin que se acreditaran los delitos por parte del juez?

Tremendo. Estamos hablando de fraude al Fisco de la variante más grave, que es la corrupción. Y que tendría que tener un tratamiento distinto, porque no sólo está regulado por nuestro Código Penal, está regulado por convenciones internacionales suscritos por nuestro país como la Convención de la OEA del año de 1996, que establece una rigurosidad mucho mayor que nuestra legislación. Pero acá el juez minimiza, por ejemplo, que ProCultura haya tomado parte del dinero y lo invirtiera en fondos mutuos, lo que no podía hacer. Dice que sería un error administrativo, pero eso está prohibido por ley. Y de aquello, como demostró el CDE Procultura obtuvo millonarias ganancias, más de 200 millones. Esto es insólito.

La resolución del juez cuestionó los antecedentes de la Fiscalía como poco sustanciales. A su juicio, ¿eran suficientes para probar la existencia de los delitos?

Considero que los presupuestos del delito como de la participación de los imputados estaban. Yo creo que están los antecedentes. Tanto así que esos mismos antecedentes fueron los que tuvo a la vista la juez Carla Capello, del mismo juzgado de Garantía, para expedir las órdenes de detención.

¿Por qué esa diferencia de criterio?

No puedo elucubrar cuál es la diferencia de criterio. Yo creo que el criterio que tuvo la juez que dio la orden de detención es el correcto. Y creo que efectivamente en el fallo del día de ayer hay errores, se minimizan situaciones, se caen en errores garrafales. Por tanto, yo creo que efectivamente la interpretación correcta de los antecedentes es la del juez que dio la orden de detención.

¿Puede que el hecho de que las aristas de ProCultura no estén agrupadas jugara en contra? Eso habría permitido fijar patrones.

Claro, y ha hecho que la causa obviamente sea más lenta, porque además hay gobernadores implicados que necesariamente hay que desaforar. No se han agrupado y eso impide que en lugar de ser formalizados por fraude al Fisco hubiesen sido formalizados por fraude reiterado. Porque aquí evidentemente hay patrones en todas las regiones donde estaba ProCultura.

Además de los errores que vislumbra en la resolución ¿Cómo cataloga el actuar del juez Álvarez? No permitió transmisión, no permitió grabar audio, tuvo actitudes que varios catalogaron de garantista.

Cuando estamos hablando de causas de corrupción, lo que uno debiera hacer es abrir todo para que la gente se haga efectivamente su propia idea. Por eso llama la atención parte de su actuación. Y también fue llamativo que ante la petición de todas las defensas de que se les retirara esposas y chaquetillas de imputados, se accediera. Es usual lo de las esposas, porque no revestían mayor riesgo ¿Pero será usual que en todas las audiencias que encabeza no haya imputados con la chaquetilla? La semana pasada vimos todos los días a la exministra Vivanco esposada y con chaquetilla, en el mismo tribunal.

Es un hecho que la Corte de Apelaciones de Santiago deberá pronunciarse sobre la resolución, producto de las apelaciones de la Fiscalía y de los querellantes ¿Hay elementos para que se revierta la determinación?

Nosotros vamos a deducir recursos de apelación. Creemos que esta es una resolución que es agraviante para esta parte. En los antecedentes estaban suficientemente acreditados la existencia del delito. Esto no solamente lo digo yo, también lo era para la juez que dio la orden de detención. Y es importante que la Corte se pronuncie, porque este fallo no sólo debilita la investigación, sino que erosiona la confianza en la justicia. Lo que pasó ayer refuerza la idea de que frente a casos graves el sistema no siempre responde en forma adecuada y por tanto nosotros obviamente vamos a interponer el recurso de apelación.

¿Y debiera revisarse la actuación del juez desde la perspectiva administrativa?

Ahí efectivamente creo se requiere de ver, por lo menos, lo referente a la unidad de criterios. Creo que todos los tribunales deben tener al menos un estándar. Las resoluciones no pueden ser tan discrecionales al juez, porque de lo contrario tenemos situaciones que terminan siendo diferentes y la sensación de que existe justicia para uno y para otro efectivamente se presenta. Por tanto, yo creo que acá tienen que haber antecedentes y estándares claros. En lo más simple, se había fijado que todo lo de caso convenios se transmitió, como Democracia Viva, Manicure, pero acá no y eso es simplemente bajar el estándar.

“Es obvio que la defensa de Claudio Orrego va a utilizar este fallo”

¿Considera que esta resolución dificulta el desafuero de Claudio Orrego?

Yo espero que la Corte revierta esto, pero obviamente desde el punto de vista de una presunción, uno puede estimar o creer que efectivamente una resolución como esta podría incidir. Es obvio que la defensa de Claudio Orrego va a utilizar este fallo. Pero entendemos que la Corte debiera revertir esto. Creemos que existen los antecedentes suficientes para que en esta etapa procesal se determine la existencia del delito y la participación de cada uno de ellos