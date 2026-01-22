SUSCRÍBETE POR $1100
    Para honrar la memoria de fallecidos por incendios: Presidente Boric decreta dos días de duelo nacional

    “Mis más sentidas condolencias a las familias, seres queridos y vecinos de las víctimas. Todo Chile está con ustedes”, expresó el mandatario.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Incendios forestales. Foto: Aton Chile

    El Presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional por dos días debido a la emergencia que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío tras los incendios forestales.

    Según lo informado por las autoridades, hasta el momento hay 21 fallecidos por la catástrofe.

    Es por eso que, con el fin de conmemorar a las víctimas de los siniestros, el mandatario decretó esta medida.

    “En medio del profundo dolor que han provocado los incendios forestales en la zona centro sur de nuestro país, he decidido decretar dos días de duelo nacional para hoy jueves 22 y mañana viernes 23 de enero, con el fin de honrar la memoria de los 21 compatriotas que lamentablemente perdieron la vida en esta catástrofe que nos enluta como país”, escribió el Presidente en X.

    Luego agregó: “Mis más sentidas condolencias a las familias, seres queridos y vecinos de las víctimas. Todo Chile está con ustedes”.

