SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Paracaidista no activó su equipo y fallece tras caer en la vía pública en Pichilemu

La identidad de la persona fallecida sería Ernesto Lertora, quien sería miembro del Club de Paracaidistas Nimbus de Quillota.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Foto: Referencial/AtonChile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Un paracaidista falleció la tarde de este sábado en Pichilemu, en la Región de O’Higgins, tras sufrir un accidente luego de no lograr activar su paracaídas.

Según antecedentes preliminares por parte de Carabineros, la situación habría ocurrido cerca del mediodía en la calle Washington Saldias.

“Por razones que se desconocen, esta persona que era paracaidista, cae en calle Washington de la comuna de Pichilemu, no siendo accionado el paracaídas, provocando su fallecimiento”, explicó sobre el caso el capitán Héctor Figueroa Muñoz, Comisario de Servicio 3° Comisaría Pichilemu

La identidad de la persona fallecida, según pudo confirmar La Tercera, sería Ernesto Lertora, quien sería miembro del Club de Paracaidistas Nimbus de Quillota.

Era un paracaidista experimentado, y ellos sí, su actividad sí contaba con autorización en regla con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que estaba presente acá en el momento”, detalló a este medio el presidente del Club Aéreo de Pichilemu, David Ávila.

Según explicó Ávila, durante la jornada se habrían desarrollado dos actividades paralelas, una encabezada por el Club Aéreo de Pichilemu, relacionada a vuelos populares, y la otra por parte del Club de Paracaidistas Nimbus.

No es una actividad del club, es importante aclarar eso porque son dos cosas distintas. Lo que sí decidimos como club, nosotros parar nuestra actividad. Independiente que no era requisito pararla, decidimos pararla por empatía, por la situación. Obviamente empatizamos con la situación y los familiares”, detalló Ávila.

En el lugar donde ocurrió el accidente, según información entregada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), estarían trabajando bomberos, Carabineros, personal de SAMU y seguridad pública del municipio de Pichilemu.

Lee también:

Más sobre:PichilemuAccidenteParacaidista

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Evelyn Matthei inscribe candidatura presidencial en el Servel y presenta pacto parlamentario “Chile Grande y Unido”

Tras fuga en cárcel de Valparaíso: ministro de Justicia sostiene que hay “menos eventos críticos que en gobiernos anteriores”

Tras fuga en Valparaíso: Gajardo anuncia 17 medidas de seguridad para los recintos penitenciarios

Huracán Erin alcanza categoría 5 y amenaza con provocar inundaciones en Puerto Rico

Carabinero fallecido en Talca es ascendido póstumamente en homenaje a su trayectoria

Qué es el Cartel de los Soles, la organización designada por EE.UU. como “terrorista internacional”

Lo más leído

1.
En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

2.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

3.
David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

4.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

5.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Tras meses de espera: este es el esperado comercial que Dua Lipa grabó en Chile

Tras meses de espera: este es el esperado comercial que Dua Lipa grabó en Chile

Niño soñaba con ser recolector de basura en Los Ángeles: cumplieron su sueño por un día

Niño soñaba con ser recolector de basura en Los Ángeles: cumplieron su sueño por un día

Angelo Pierattini entrega detalles de su nuevo disco

Angelo Pierattini entrega detalles de su nuevo disco

¿Derecha o izquierda?: quién sería la oposición más “dura” en el próximo ciclo presidencial

¿Derecha o izquierda?: quién sería la oposición más “dura” en el próximo ciclo presidencial

Servicios

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

A qué hora y dónde ve a Colo Colo vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ve a Colo Colo vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Evelyn Matthei inscribe candidatura presidencial en el Servel y presenta pacto parlamentario “Chile Grande y Unido”
Chile

Evelyn Matthei inscribe candidatura presidencial en el Servel y presenta pacto parlamentario “Chile Grande y Unido”

Tras fuga en cárcel de Valparaíso: ministro de Justicia sostiene que hay “menos eventos críticos que en gobiernos anteriores”

Tras fuga en Valparaíso: Gajardo anuncia 17 medidas de seguridad para los recintos penitenciarios

Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021
Negocios

Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021

El consumo de vino blanco crece en el mundo de la mano del cambio climático

Cadena de hoteles Explora buscará un socio minoritario

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas
Tendencias

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas

La historia del hombre que sobrevivió solo con su gato en la Patagonia chilena

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

La confesión de Gustavo Quinteros: “Salvar a Colo Colo del descenso es uno de los logros más importantes de mi carrera”
El Deportivo

La confesión de Gustavo Quinteros: “Salvar a Colo Colo del descenso es uno de los logros más importantes de mi carrera”

En vivo: Colo Colo y Universidad Católica se miden en el Monumental

Antonia Vergara se consagra campeona del W15 de Santiago

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Las voces de la escritora Antonia Torres: “Sería lamentable borrar la obra de autores que han tenido actuaciones juzgables”
Cultura y entretención

Las voces de la escritora Antonia Torres: “Sería lamentable borrar la obra de autores que han tenido actuaciones juzgables”

John Fogerty, Creedence y Los Beatles: en sus marcas

¿Y Dónde está el Policía?: Desde los 80 con amor

Huracán Erin alcanza categoría 5 y amenaza con provocar inundaciones en Puerto Rico
Mundo

Huracán Erin alcanza categoría 5 y amenaza con provocar inundaciones en Puerto Rico

Qué es el Cartel de los Soles, la organización designada por EE.UU. como “terrorista internacional”

Incendios en España: varios focos siguen sin controlar y autoridades locales piden mayor respaldo de militares

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot