Paracaidista no activó su equipo y fallece tras caer en la vía pública en Pichilemu

Un paracaidista falleció la tarde de este sábado en Pichilemu , en la Región de O’Higgins, tras sufrir un accidente luego de no lograr activar su paracaídas.

Según antecedentes preliminares por parte de Carabineros, la situación habría ocurrido cerca del mediodía en la calle Washington Saldias.

“Por razones que se desconocen, esta persona que era paracaidista, cae en calle Washington de la comuna de Pichilemu, no siendo accionado el paracaídas, provocando su fallecimiento”, explicó sobre el caso el capitán Héctor Figueroa Muñoz, Comisario de Servicio 3° Comisaría Pichilemu

La identidad de la persona fallecida, según pudo confirmar La Tercera, sería Ernesto Lertora, quien sería miembro del Club de Paracaidistas Nimbus de Quillota.

“Era un paracaidista experimentado, y ellos sí, su actividad sí contaba con autorización en regla con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que estaba presente acá en el momento”, detalló a este medio el presidente del Club Aéreo de Pichilemu, David Ávila.

Según explicó Ávila, durante la jornada se habrían desarrollado dos actividades paralelas, una encabezada por el Club Aéreo de Pichilemu, relacionada a vuelos populares, y la otra por parte del Club de Paracaidistas Nimbus.

“No es una actividad del club, es importante aclarar eso porque son dos cosas distintas. Lo que sí decidimos como club, nosotros parar nuestra actividad. Independiente que no era requisito pararla, decidimos pararla por empatía, por la situación. Obviamente empatizamos con la situación y los familiares”, detalló Ávila.

En el lugar donde ocurrió el accidente, según información entregada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), estarían trabajando bomberos, Carabineros, personal de SAMU y seguridad pública del municipio de Pichilemu.