Pareja de exfutbolista de Colo Colo entre los 28 detenidos: cae banda dedicada al robo de camiones

En un trabajo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Occidente, se logró el desbaratamiento de una organización dedicada al robo de camiones y maquinaria en siete regiones del país.

En total, se detuvo a 28 personas vinculadas a esta organización criminal. Entre los imputados está la creadora de contenidos Valentina Castro Berríos, pareja del exfutbolista de Colo Colo, Jean Paul Pineda. La joven de 27 años fue detenida esta jornada en el domicilio del deportista, en la comuna de San Bernardo.

Su captura se enmarca en una serie de allanamientos que se desarrollaron en 40 domicilios, la mayor parte de ellos ubicados en la Región Metropolitana (principalmente en San Bernardo), y en domicilios de las regiones de Arica, Tarapacá, Valparaíso, Biobío, Los Lagos y la Araucanía.

En los procedimientos se logró la captura de los cabecillas de la organización y sus núcleos familiares, quienes operaban como testaferros o s e encargan de conformar empresas fantasmas para lavar el dinero obtenido de los ilícitos .

Modus operandi

La organización se dedicaba desde -al menos- el 2020 al robo de camiones con grúas hidráulicas y retroexcavadoras. Los vehículos eran trasladados hasta parcelas en la Región de Valparaíso, donde se realizaba su desmantelamiento, modificación y adulteración.

En concreto, los integrantes de la banda adquirían, a través del encargo o de ofrecimiento de terceros, vehículos, maquinarias y camiones de origen ilícito a un valor menor al comercial.

Una vez en su poder, los desmantelaban o realizaban modificaciones y adulteraciones, para darles la apariencia de legalidad, por medio de la creación de documentación, es decir, de esta forma eran clonados o “gemeleados”.

Tras crearles la nueva identidad, los delincuentes establecían contacto con distintos compradores quienes adquirían estos bienes y los reinsertaban en el mercado formal.

El procedimiento culminó con la incautación de 98 vehículos, incluyendo camiones, maquinaría, grúas y automóviles adquiridos por la organización para ocultar los recursos provenientes de los ilícitos.

Además, se estima que el patrimonio total que logró alcanzar la agrupación criminal bordea los $10.000 millones.

Sumado a ello, la Fiscalía pudo establecer que esta asociación logró permear instituciones públicas, manteniendo contacto con funcionarios públicos en distintas comunas, principalmente en los departamentos de tránsito municipales, donde conseguían permisos de circulación para los vehículos sustraídos, a cambio del pago de $100.000 o $200.000 mil pesos por vehículo

En total se detuvo a tres clanes familiares: 24 hombres y 4 mujeres, quienes serán formalizados el jueves 21 en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.