Paris asegura que hay “señales positivas” respecto a cifras de contagios pero que no es momento de anunciar cambios en cuarentenas

La mañana de este lunes, las autoridades del Ministerio de Salud realizaron un nuevo balance respecto de la pandemia de Covid-19 que actualmente está afectando al país.

Durante el desarrollo de la vocería, el ministro de Salud, Enrique Paris, fue consultado sobre un eventual término de las cuarentenas en la Región Metropolitana debido a la caída de casos nuevos de los últimos días.

Al respecto, el secretario de Estado afirmó que “la variación de casos confirmados es a nivel nacional. A nivel nacional hay una disminución del 21% de casos confirmados en los últimos 7 días, y -31% en los últimos 14 días, lo cual tiene que ver con el relato que hice al comienzo, tenemos señales positivas”.

“Con respecto a que hay mayor cantidad de casos en regiones, eso es verdad y lo hemos dicho siempre, no es homogénea la respuesta que hemos tenido a nivel nacional. Por ejemplo, en Arica hay una variación de 51% más de casos confirmados en los últimos siete días, en Los Lagos también, desgraciadamente, una variación de más de 53% de casos en los últimos días”, indicó.

Posteriormente afirmó que “en todas en las otras regiones, en los últimos siete días, tenemos una disminución de casos: en Antofagasta -10%, Valparaíso -12%, Metropolitana -30%, O’Higgins -15%, Maule -17%, Biobío -29%, Magallanes -31%”.

“No vamos a tomar por el momento, ninguna medida con respecto a disminuir o cambiar o variar la cuarentena, eso no me corresponde anunciarlo a mí, lo toma como consideración un comité de expertos, donde trabajan muchas personas, y obviamente bajo el liderazgo de nuestro Presidente Sebastián Piñera. Eso se hace los miércoles y los domingos, como ya lo hemos dicho, pero estas cifras, aunque son positivas, no nos permiten en estos momentos anunciar ningún cambio”, finalizó Paris.