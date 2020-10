Paris: “Chile ha demostrado que las cuarentenas dinámicas funcionan, es por eso que hemos sido reconocidos como un ejemplo de Latinoamérica”

Durante la mañana de este miércoles, el ministro de Salud, Enrique Paris, participó de la entrega de 39 ambulancias para 15 comunas de la Región Metropolitana por parte del Consejo Regional.

Ahí, el secretario de Estado aprovechó la oportunidad para responder algunas interrogantes en torno al manejo de la pandemia de coronavirus.

Una de ellas fue sobre los nuevos movimientos de las comunas en torno al plan Paso a Paso. Sobre esto, Paris dijo que “ese análisis los hacemos los lunes, jueves y a veces los fines de semana. Desgraciadamente, el coronavirus no ha desaparecido, sigue estable, en etapa de endemia. Yo sé que hay comunas de la Región Metropolitana, y en todo Chile, que han progresado bastante y otras que han tenido ciertos retrocesos. Esa respuesta no la puedo dar hoy día, porque yo no soy el que toma solo esa decisión. Hay un conjunto de personas, ministros, incluyendo al Presidente de la República, quienes toman esa decisión".

Además, en la oportunidad destacó el trabajo de los alcaldes en el manejo de la pandemia. “No puedo dejar a ningún alcalde ni alcaldesa fuera, porque lo han hecho muy bien”, afirmó.

Asimismo, añadió que “Chile ha demostrado que el plan Paso a Paso funciona y que las cuarentenas dinámicas funcionan, es por eso que hemos sido reconocidos como un ejemplo de Latinoamérica. Somos el país de Latinoamérica que hace más test por millón de habitantes y eso se ve cuando hacemos poder hacer la trazabilidad y el aislamiento”.

Mascarillas en la playa

Además, el ministro fue consultado por el uso de mascarillas en las playas, lo que fue informado ayer por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

“Al aire libre la idea que tenemos es que ojalá no se junten más de 10 personas, eso lo hemos repetido y lo dijimos en el “Fondéate en casa”. Durante esa estadía, las personas tienen que estar separadas por lo menos por un metro. Sugerimos y pedimos que en algunas actividades la gente mantenga la mascarilla”, dijo este punto.

En esa línea, añadió que “obviamente, que al meterse al mar se va a tener que sacar la mascarilla y dejarla en un lugar seco para que se la ponga al salir. Afortunadamente, en zonas de alta circulación de aire el virus es menos estable, es mucho más peligroso en lugares cerrados. Por eso nosotros hemos dicho que en Punta Arenas, que dada la cantidad alta circulante, ojalá la gente use mascarillas dentro del hogar, pero en espacios abiertos hay menos posibilidad, eso está demostrado, de contagiarse con el virus”.

Sobre quién fiscalizará esta medida, que en los últimos días ha sido registrada por personal de Carabineros y de la Armada, manifestó: “Yo soy bien contrario a las medidas de fuerza y a las fiscalizaciones masivas. Aquí lo que tenemos que transmitir como ejemplo para la población es que la gente tiene que tener autocuidado. Cuanto más libertad pedimos, más responsabilidad”.