PDI extrae 381 plantas de marihuana de dos cultivos en Melipilla e incauta más de 7 kilos de droga

El equipo MT-0 Melipilla de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile encabezó un procedimiento de extracción e incautación de plantas de Cannabis sativa en el sector de Huechún, en la comuna de Melipilla.

La incautación sería la segunda etapa de una operación conocida como “Guacilocos”, encabezada por el equipo SACFI de la Fiscalía Metropolitana Occidente en contra de esta agrupación.

“La primera parte de este operativo se llevó a cabo el martes 3 de marzo del año en curso, logrando la detención de uno de los blancos de interés, además de 785 gramos de marihuana procesada”, detalló el subprefecto de la PDI Francisco Letelier, de la Bicrim Melipilla.

PDI de Chile

Tras la captura de este sujeto, la policía logró georreferenciar dos puntos con plantaciones en el sector de Huechún. El mismo 3 de marzo, la policía habría logrado la extracción de 154 plantas de cannabis sativa en crecimiento. Posteriormente, habrían conseguido encontrar el segundo lugar: la policía extrajo 227 plantas y 6,9 kilos de droga en proceso de secado, además de 785,09 gramos a granel.

“Finalmente se logró la incautación de 381 plantas de cannabis sativa y 7.685 g de cannabis procesada”, destacó sobre el procedimiento Letelier. Según el cálculo de la PDI, lo incautado tendría un valor total de 76.525.450 millones de pesos.

Respecto al detenido, un hombre chileno de 47 años, la fiscal Paola Salcedo detalló: “Fue formalizado por los ilícitos de tráfico de drogas y por el delito de cultivo, artículo tercero y artículo octavo de la ley 20000. El Tribunal de Garantía de Melipilla decretó su prisión preventiva y un plazo de investigación de 100 días”.

Por otro lado, la droga incautada fue trasladada hacia el Servicio de Salud Metropolitano Occidente.