    Fiscalía investiga homicidio frustrado contra carabinero en Valdivia: hay tres detenidos por el caso

    El hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo, cuando personal policial fiscalizó a tres sujetos que merodeaban un vehículo con encargo por robo. Durante el procedimiento, uno de ellos disparó contra un funcionario, que resultó ileso.

    Por 
    Felipe Rivera
    Fiscalía investiga homicidio frustrado contra carabinero en Valdivia

    La Fiscalía Regional de Los Ríos investiga un homicidio frustrado contra carabineros de servicio ocurrido durante la madrugada de este sábado 7 de marzo en Niebla, comuna de Valdivia, luego de que un sujeto disparara contra un funcionario policial en medio de una fiscalización, quien resultó ileso.

    Según informó el fiscal Sergio Carmona, el hecho ocurrió mientras personal de Carabineros realizaba un patrullaje preventivo y detectó un automóvil abandonado en la vía pública, sin ocupantes en su interior. En las inmediaciones del vehículo, los funcionarios observaron a tres personas merodeando, lo que motivó un control de identidad investigativo.

    Durante ese procedimiento, uno de los fiscalizados reconoció ser el conductor del automóvil. Fue en ese momento, explicó el fiscal, cuando otro de los acompañantes extrajo sorpresivamente un arma de fuego y efectuó un disparo contra uno de los carabineros.

    “Afortunadamente no impacta al carabinero, por lo que es reducido inmediatamente”, señaló Carmona.

    En el sitio del suceso se incautó un revólver con municiones en su interior, el que era portado de manera ilegal. Además, las primeras diligencias permitieron establecer que el automóvil mantenía encargo vigente por robo y que circulaba con placas patentes falsas o adulteradas, según detalló la Fiscalía.

    Los tres imputados fueron detenidos y pasarán este sábado a control de detención en el Juzgado de Garantía de Valdivia. El autor del disparo será formalizado por homicidio frustrado contra carabineros de servicio, porte ilegal de arma de fuego y receptación de vehículo motorizado, delito este último que también se imputará a los otros dos detenidos.

    El fiscal Carmona instruyó diligencias a la Secciones de Investigación Policial (S.I.P.) y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para esclarecer completamente lo ocurrido. “Se dispuso una serie de diligencias, entre ellas la concurrencia de Labocar, para la toma de muestras de residuos de disparo en las manos del imputado, además de la revisión del sitio del suceso y el levantamiento de evidencia”, indicó.

