SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    La diligencia fue desarrollada tras un proceso investigativo coordinado con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que permitió obtener órdenes de entrada y registro para tres domicilios, donde se realizaba la venta y el acopio de sustancias ilícitas y armamento.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    Detectives del equipo Modelo Territorial Cero (MT0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Renca detuvieron a dos personas que integraban un clan familiar dedicado al tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas en las comunas de Renca y Lampa, en la Región Metropolitana.

    La diligencia fue desarrollada tras un proceso investigativo coordinado con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que permitió obtener órdenes de entrada y registro para tres domicilios, donde se realizaba la venta y el acopio de sustancias ilícitas y armamento.

    Incautación de armas, munición y accesorios

    En el operativo se incautaron un total de diez armas, entre ellas dos revólveres, dos pistolas y una subametralladora a fogueo, todas aptas para el disparo. Además, se decomisó un revólver y cuatro pistolas a fogueo no aptas para el disparo, junto con munición, cargadores y accesorios como extensores y un supresor de sonido.

    Asimismo, se encontraron chalecos antibalas y cargadores fabricados mediante impresión 3D, junto con munición de distintos calibres, incluyendo munición de fusil calibre 7.62, considerada de guerra.

    El subprefecto Patricio Moreno Miranda, jefe de la Bicrim Renca, explicó que la operación fue denominada “Amanzador” y permitió desarticular parte de la estructura criminal investigada.

    “Se logró incautar una importante suma de droga, que en este caso hablamos de dos kilos de droga equivalente a cuatro mil dosis, además de dos chalecos antibalas, y lo que también sorprende es el hecho de que nuevamente encontramos armas de fuego operativas y armas de foguillo que estaban en proceso para ser aptas para el disparo”, señaló.

    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Drogas y avalúo del decomiso

    Durante el procedimiento, los detectives incautaron 508,86 gramos de cannabis, 1.134,07 gramos de clorhidrato de cocaína y 294,31 gramos de cocaína base, todo avaluado en $10.648.890. También se decomisaron teléfonos celulares y elementos de dosificación.

    En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad chilena, ambos mayores de edad, quienes serán puestos a disposición del tribunal para su control de detención y formalización por infracción a la Ley de Drogas y la Ley de Armas.

    “Durante el transcurso de esta investigación se logró la detención de dos sujetos (…) los que van a ser trasladados a tribunal para que comparezcan respecto a esta investigación, que aún también se encuentra en desarrollo para ver otras aristas que estén relacionadas con el caso”, agregó Moreno.

    La PDI indicó que las diligencias continúan para determinar posibles vínculos con otras redes delictuales y establecer el alcance del clan familiar en la distribución de drogas y tráfico de armas en la zona norte de la capital.

    Más sobre:PDIIncautaciónArmasBandas DelictualesBicrimRegión Metropolitana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura

    Investigan hallazgo de cadáver en la ruta 78, camino a Talagante

    Confirman prisión preventiva para gendarme por tráfico de drogas dentro de cárcel en Iquique

    Carolina del Sur registra el peor brote de sarampión en EE.UU. en 25 años

    Bienes Nacionales inicia regularización gratuita de títulos de dominio para familias afectadas por incendios

    Delcy Rodríguez anuncia cierre del Helicoide: cómo es la temida cárcel para presos políticos de Caracas

    Lo más leído

    1.
    Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura

    Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura

    2.
    Cruce entre alcaldes por SLEP: Vodanovic y Delfino respaldan a Toledo por crítica a Alessandri

    Cruce entre alcaldes por SLEP: Vodanovic y Delfino respaldan a Toledo por crítica a Alessandri

    3.
    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    4.
    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga y sostiene: “Ella me pidió cuenta y me apuró”

    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga y sostiene: “Ella me pidió cuenta y me apuró”

    5.
    Cuatro barristas de la U quedan con prohibición de ingreso a estadios tras incidentes en el Nacional

    Cuatro barristas de la U quedan con prohibición de ingreso a estadios tras incidentes en el Nacional

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura
    Chile

    Formalizan por fraude al fisco consumado a Alberto Larraín y a otras cuatro personas en el caso ProCultura

    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    Investigan hallazgo de cadáver en la ruta 78, camino a Talagante

    Quién es Kevin Warsh, el nominado de Trump para la Reserva Federal que vuelve al centro de la política monetaria
    Negocios

    Quién es Kevin Warsh, el nominado de Trump para la Reserva Federal que vuelve al centro de la política monetaria

    Quiroz por déficit fiscal mayor al previsto por Hacienda: “Viene a confirmar que estamos en una emergencia económica”

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas
    Tendencias

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google

    Se acabó el invicto del campeón: Coquimbo Unido tropieza con el Campanil y pierde en Primera después de nueve meses
    El Deportivo

    Se acabó el invicto del campeón: Coquimbo Unido tropieza con el Campanil y pierde en Primera después de nueve meses

    Tomás Barrios cae ante Daniel Vallejo en semis y se esfuma la chance de una final chilena en el Challenger de Concepción

    “Mojen la camiseta, malos....”: Hinchas de Colo Colo insultan al plantel albo tras la fea derrota ante Deportes Limache

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes
    Cultura y entretención

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes

    La fiesta del “Puma” Rodríguez, el triunfo de Claudio Michaux y la euforia por Joe Vasconcellos: la primera noche del Festival de Las Condes

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    Carolina del Sur registra el peor brote de sarampión en EE.UU. en 25 años
    Mundo

    Carolina del Sur registra el peor brote de sarampión en EE.UU. en 25 años

    Delcy Rodríguez anuncia cierre del Helicoide: cómo es la temida cárcel para presos políticos de Caracas

    Reportan al menos 31 muertos tras ataque israelí en Gaza

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?