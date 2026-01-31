PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

Detectives del equipo Modelo Territorial Cero (MT0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Renca detuvieron a dos personas que integraban un clan familiar dedicado al tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas en las comunas de Renca y Lampa, en la Región Metropolitana.

La diligencia fue desarrollada tras un proceso investigativo coordinado con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que permitió obtener órdenes de entrada y registro para tres domicilios, donde se realizaba la venta y el acopio de sustancias ilícitas y armamento.

Incautación de armas, munición y accesorios

En el operativo se incautaron un total de diez armas, entre ellas dos revólveres, dos pistolas y una subametralladora a fogueo, todas aptas para el disparo. Además, se decomisó un revólver y cuatro pistolas a fogueo no aptas para el disparo, junto con munición, cargadores y accesorios como extensores y un supresor de sonido.

Asimismo, se encontraron chalecos antibalas y cargadores fabricados mediante impresión 3D, junto con munición de distintos calibres, incluyendo munición de fusil calibre 7.62, considerada de guerra.

El subprefecto Patricio Moreno Miranda, jefe de la Bicrim Renca, explicó que la operación fue denominada “Amanzador” y permitió desarticular parte de la estructura criminal investigada.

“Se logró incautar una importante suma de droga, que en este caso hablamos de dos kilos de droga equivalente a cuatro mil dosis, además de dos chalecos antibalas, y lo que también sorprende es el hecho de que nuevamente encontramos armas de fuego operativas y armas de foguillo que estaban en proceso para ser aptas para el disparo”, señaló.

PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Drogas y avalúo del decomiso

Durante el procedimiento, los detectives incautaron 508,86 gramos de cannabis, 1.134,07 gramos de clorhidrato de cocaína y 294,31 gramos de cocaína base, todo avaluado en $10.648.890 . También se decomisaron teléfonos celulares y elementos de dosificación.

En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad chilena, ambos mayores de edad, quienes serán puestos a disposición del tribunal para su control de detención y formalización por infracción a la Ley de Drogas y la Ley de Armas.

“Durante el transcurso de esta investigación se logró la detención de dos sujetos (…) los que van a ser trasladados a tribunal para que comparezcan respecto a esta investigación, que aún también se encuentra en desarrollo para ver otras aristas que estén relacionadas con el caso”, agregó Moreno.

La PDI indicó que las diligencias continúan para determinar posibles vínculos con otras redes delictuales y establecer el alcance del clan familiar en la distribución de drogas y tráfico de armas en la zona norte de la capital.