SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Trabajo conjunto entre PDI y Carabineros permitió retirar más de 10 toneladas de ropa acopiada en Penco y Tomé

    La actividad se desarrolló a solicitud de la Seremi de Salud del Biobío, debido al riesgo sanitario que representaba la acumulación de prendas.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Aspirantes de la Escuela de Investigaciones Policiales de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros realizaron un amplio operativo para retirar más de 10 toneladas de ropa acopiada en distintos puntos de Penco y Tomé.

    Tras los incendios que dejaron a miles de familias sin hogar en la zona, muchas personas hicieron llegar ropa para apoyar, superando los requerimientos de los afectados.

    La actividad de retiro se desarrolló a solicitud de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud del Biobío, debido al riesgo sanitario que representaba la acumulación de prendas.

    Se estimó que la ropa acumulada podía transformarse en foco de insalubridad para la comunidad, favoreciendo la proliferación de plagas y otros riesgos para la salud pública.

    El retiro fue coordinado además con ambos municipios, lo que permitió una planificación eficiente de los puntos de intervención y del traslado del material.

    En el operativo participaron más de 80 alumnos de ambas instituciones, concentrados principalmente en los sectores de Punta de Parra, en Tomé, y Lirquén en Penco.

    Esta iniciativa se enmarca en un trabajo interagencial y cooperativo entre la PDI y Carabineros de Chile, con el apoyo de los gobiernos locales.

    El jefe (s) de la VIII Zona de Carabineros, general Claudio Henríquez, destacó esta colaboración y su objetivo.

    “Creemos que entregar un estado de tranquilidad significa estar presente, apoyar a la gente, solucionar sus inconvenientes del día a día y esto les permite generar un entorno de paz. Y también es un entorno más seguro. Levantar las especies, levantar escombros, evitar que se generen focos de infección como lo ha señalado la autoridad sanitaria, no es, a lo mejor, una responsabilidad nuestra, pero nosotros tenemos el compromiso de estar presentes desde el primer minuto en apoyo a la comunidad”, destacó.

    Más sobre:PolicialIncendiosCarabinerosPDIPencoTomé

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ana Tjoux se presentó en multitudinario concierto por Palestina en Barcelona

    ProCultura: tribunal despacha orden de detención contra Alberto Larraín por arista ligada al GORE RM

    Contraloría ordena a la Municipalidad de Longaví restituir más de $730 millones por pagos improcedentes

    Tiene agua caliente: fiscal judicial se constituyó en “Capitán Yáber femenino” en que Vivanco cumplirá prisión preventiva

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025

    Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

    Lo más leído

    1.
    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    2.
    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga y sostiene: “Ella me pidió cuenta y me apuró”

    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga y sostiene: “Ella me pidió cuenta y me apuró”

    3.
    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    4.
    “Afectó la integridad del sistema de justicia”: exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco queda en prisión preventiva

    “Afectó la integridad del sistema de justicia”: exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco queda en prisión preventiva

    5.
    Claudia Pizarro (DC) por articulación de alcaldes oficialistas: “Me parece extraño ese llamado a la unidad solo para algunos”

    Claudia Pizarro (DC) por articulación de alcaldes oficialistas: “Me parece extraño ese llamado a la unidad solo para algunos”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    ProCultura: tribunal despacha orden de detención contra Alberto Larraín por arista ligada al GORE RM
    Chile

    ProCultura: tribunal despacha orden de detención contra Alberto Larraín por arista ligada al GORE RM

    Contraloría ordena a la Municipalidad de Longaví restituir más de $730 millones por pagos improcedentes

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025
    Negocios

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025

    Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

    Bolsa de Santiago extiende su caída tras sucesivos récords anotados en la semana

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años
    Tendencias

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    ¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia

    “Cero ocio”, el plan de Nayib Bukele para que los presos de su megacárcel puedan trabajar y reinsertarse en la sociedad

    ¿Despreocupado? La reacción de José Mourinho al sorteo de la Champions League que enfrenta al Benfica ante el Real Madrid
    El Deportivo

    ¿Despreocupado? La reacción de José Mourinho al sorteo de la Champions League que enfrenta al Benfica ante el Real Madrid

    Los posibles rivales del Betis de Manuel Pellegrini y el Midtjylland de Darío Osorio en la Europa League

    “El club denunciado es reincidente”: las razones de la ANFP al castigo contra la U que tensiona el inicio del torneo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Ana Tjoux se presentó en multitudinario concierto por Palestina en Barcelona
    Cultura y entretención

    Ana Tjoux se presentó en multitudinario concierto por Palestina en Barcelona

    De las dudas a la leyenda: Catherine O’Hara, el corazón maternal de Mi Pobre Angelito

    Muere Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito y Beetlejuice

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE
    Mundo

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria

    Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte: jueza federal desestima cargos de asesinato con arma de fuego

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos