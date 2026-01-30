Trabajo conjunto entre PDI y Carabineros permitió retirar más de 10 toneladas de ropa acopiada en Penco y Tomé

Aspirantes de la Escuela de Investigaciones Policiales de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros realizaron un amplio operativo para retirar más de 10 toneladas de ropa acopiada en distintos puntos de Penco y Tomé.

Tras los incendios que dejaron a miles de familias sin hogar en la zona, muchas personas hicieron llegar ropa para apoyar, superando los requerimientos de los afectados.

La actividad de retiro se desarrolló a solicitud de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud del Biobío, debido al riesgo sanitario que representaba la acumulación de prendas.

Se estimó que la ropa acumulada podía transformarse en foco de insalubridad para la comunidad, favoreciendo la proliferación de plagas y otros riesgos para la salud pública.

El retiro fue coordinado además con ambos municipios, lo que permitió una planificación eficiente de los puntos de intervención y del traslado del material.

En el operativo participaron más de 80 alumnos de ambas instituciones, concentrados principalmente en los sectores de Punta de Parra, en Tomé, y Lirquén en Penco.

Esta iniciativa se enmarca en un trabajo interagencial y cooperativo entre la PDI y Carabineros de Chile, con el apoyo de los gobiernos locales.

El jefe (s) de la VIII Zona de Carabineros, general Claudio Henríquez, destacó esta colaboración y su objetivo.

“Creemos que entregar un estado de tranquilidad significa estar presente, apoyar a la gente, solucionar sus inconvenientes del día a día y esto les permite generar un entorno de paz. Y también es un entorno más seguro. Levantar las especies, levantar escombros, evitar que se generen focos de infección como lo ha señalado la autoridad sanitaria, no es, a lo mejor, una responsabilidad nuestra, pero nosotros tenemos el compromiso de estar presentes desde el primer minuto en apoyo a la comunidad”, destacó.