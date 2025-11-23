PDI indaga posible atentado incendiario en Angol: tres cabañas resultaron quemadas en centro turístico
El hecho se registró durante la madrugada de este domingo, a la altura del kilómetro 8 de la Ruta 182, que une las comunas de Angol y Collipulli.
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) inició diligencias a raíz de un posible atentado incendiario que dejó tres cabañas consumidas por las llamas en Angol, Región de La Araucanía.
De acuerdo a información preliminar, aportada por la institución policial, el hecho se localizó a la altura del kilómetro 8 de la Ruta 182, que une Angol con Collipulli. Allí, en el centro turístico Cancura, tres inmuebles resultaron siniestrado durante la madrugada del domingo.
La inspectora Francisca Galarce, de la PDI, confirmó la concurrencia al lugar de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la institución.
“Al momento se encuentran realizando diligencias para esclarecer los hechos”, comentó la inspectora Galarce.
Desde la PDI, adicionalmente, comentaron que si bien no se descarta un atentado incendiario, en el lugar no se encontraron lienzos alusivos a alguna orgánica radical o violencia rural.
