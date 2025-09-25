PDI y Fiscalía entregan detalles de la banda delictual chilena que robó en casa de “Pampita” Ardohain

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Oriente, entregaron detalles respecto a la banda criminal que fue detenida luego de participar en el robo de la vivienda de la modelo Carolina Ardohain, conocida como “Pampita”, quien fuera la esposa del actor chileno, Benjamín Vicuña.

Los sujetos hicieron ingreso a la casa de la modelo y conductora de televisión ubicada en la zona del Barrio Parque, de la ciudad de Buenos Aires, durante el último fin de semana.

De acuerdo a los antecedentes, los delincuentes sustrajeron una caja fuerte que contenía joyas, carteras y artículos de lujo, además de dos celulares que contenían fotografías de su hija Blanca, fallecida en 2012, las que no contaban con respaldo.

La policía de Argentina detuvo a ocho sujetos en total: siete de ellos chilenos, un colombiano y un venezolano.

El prefecto Marco Ramírez, jefe nacional contra robos y focos criminales de la PDI señaló que la investigación se desarrolló con la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, luego de que el agregado policial de Buenos Aires, informara que el grupo de chilenos fue detenido en el país trasandino y el grupo fuera investigado previamente por delitos ocurridos en Chile.

“La banda también había actuado en otros hechos aquí en la Región Metropolitana, delitos violentos, de encerronas, en la comuna de Estación Central, en la comuna de Maipú, el día 6 de septiembre”, señaló Ramírez.

Esa jornada, el afectado resultó ser un efectivo de la PDI, quien fue atacado a disparos por la banda en medio de una encerrona, ocurrida en La Florida, quedando en estado grave y hospitalizado con diagnóstico reservado hasta hoy. “En ese mismo intercambio de disparos resulta uno de los integrantes de la banda herido, que es hospitalizado y detenido posteriormente”, detalló el prefecto.

Así, de acuerdo a la investigación efectuada, se pudo determinar que dos de los sujetos detenidos en Buenos Aires, tuvieron participación directa en el homicidio frustrado contra el detective de la PDI.

El 6 de septiembre cometieron un tour delictual, con un robo con intimidación con arma de fuego en Estación Central; dos robos con violencia en La Florida y otro robo con intimidación de un vehículo en Maipú.

Las pericias permitieron establecer las identidades de manera científica, ya que al salir del país habrían cambiado sus nombres.

En tanto, el fiscal Jorge Reyes de la Fiscalía Oriente, resaltó que “hace muy pocos días esta banda delictual cometió en la misma noche cuatro delitos: uno en Estación Central, uno en Maipú y dos en la comuna de la Florida. En este último fue herido un oficial policial que repelió el asalto y que resultó gravemente herido, por eso formalizamos por el robo con homicidio”.

Por ese hecho, ya se formalizaron a dos personas por robo con homicidio a pocos días de ocurrido ese ataque, las que ya se encuentran en prisión preventiva. Además, se detuvo a una mujer que prestó colaboración e intentó eliminar evidencia.

“Desde ese momento existían vigentes dos órdenes de detención. Esta orden de detención decía relación con autores directos que participaron en estos ilícitos y sobre todo en la afectación o el disparo a este oficial policial”, detalló el fiscal Reyes.

El persecutor agregó que “estas dos personas fueron detenidas el día de ayer o día de hoy a primera hora en la República Argentina. De hecho, una de las personas que está con orden de detención y que fue detenido y que en un principio es de una identidad falsa, sería el autor directo del disparo en contra del funcionario policial”.

Los sujetos con participación directa en el ataque al detective tienen 19 y 23 años. El resto del grupo cuenta con antecedentes penales previos por delitos de similares características.

Asimismo, se informó que ya se inició el proceso para la extradición de los detenidos, para enfrentar a la justicia en Chile.