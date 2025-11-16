Usuarios reportan caída de sitio web de la Comisaría Virtual que permite justificar inasistencia a votar
Esta plataforma es el único medio donde se puede conseguir la justificación de no concurrencia a sufragar el mismo día de la jornada electoral.
La madrugada de este domingo distintos usuarios reportaron la caída del sitio web de la Comisaría Virtual, plataforma que permite agilizar la obtención de la Constancia Digital, documento que permite justificar la inasistencia al sufragar.
Esta plataforma es el único medio donde se puede conseguir la justificación el mismo día de la jornada electoral.
En ese sentido, quienes no puedan acudir a realizar su voto, deberán esperar a ser citados por el Juzgado de Policía Local para entregar la documentación correspondiente.
Cómo obtener la Constancia Digital
Para realizar la Constancia Digital por distancia debes seguir los siguientes pasos en el sitio web:
- Entrar a Comisaría Virtual y seleccionar “Constancia votación”.
- Ingresar RUT y Clave Única para abrir el formulario.
- Completar los datos solicitados y obtener el código alfanumérico.
- Dirigirse el mismo día de la elección a la Unidad Territorial de Carabineros, con el código y la cédula de identidad o pasaporte.
