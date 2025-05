Plan Calles Protegidas: en lo que va del año se han retirado de circulación un total de 5.035 vehículos

Esta jornada, y en el marco del Plan Calles Protegidas, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz junto al jefe de la División de Fiscalización del MTT, Óscar Carrasco; el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán; y otras autoridades, lideraron un operativo de fiscalización vehicular, instancia en donde entregaron el detalle de los controles realizados a nivel país a la fecha, además del número de incumplimientos y los vehículos que han sido retirados de circulación.

De acuerdo a las cifras entregadas por Transportes, en lo que va de este año han realizado 900 operativos con otras instituciones, y desde la implementación del Plan Calles Protegidas el 2022, esta cifra supera ya los 6 mil.

En total, detallaron, se han realizado de enero a la fecha un total de 233.179 controles, correspondientes a 20.120 motocicletas, 123.091 vehículos particulares, 50.331 taxis, y 39.637 transporte de carga.

De estas fiscalizaciones, se ha realizado un total de 5.035 retiros de vehículos, de los cuales 1,120 correspondieron a motocicletas, 3.569 avehículos particulares, 125 a taxis, y 221 a transporte de carga. Con esto, han generado 49.932 multas.

Al respecto, el ministro Muñoz afirmó que “nuestro interés no es multar, no es retirar vehículos, es que se cumpla la norma”. Junto con esto, destacó que han empezado a observar “un cambio en la actitud” de parte de los conductores.

“Vemos que cada vez más el porcentaje de vehículos que cumplen va al alza”, expresó positivamente. "Si al principio teníamos un 40% de los motociclistas que presentaban algún tipo de razón para tener que multar, hoy día se ha bajado de 40 a 21%”, indicó.

En el caso del automóvil, añadió, se ve también una disminución, pues a principio del año 2022 estábamos en un 45% y se ha reducido a un 24%.

“Todavía -personalmente- me parecen cifras que son altas y por eso vamos a perseverar en seguir estando presente en las distintas vías del país , haciendo la fiscalización que permite transmitir con mucha fuerza de que lo que nos interesa acá no es multar, lo que nos interesa es que todas las personas circulen de acuerdo a la regla, preocupados de que su circulación no afecta en forma negativa a la seguridad de nadie”, afirmó.

En contraste, en el caso del t ransporte de carga, de enero a la fecha el rechazo ha sido de 25,75%. Esta cifra es 2,2 puntos porcentuales más alta que en igual período de 2024 cuando fue 23,48%.

Por su parte el delegado presidencial destacó que gracias a esta iniciativa, “no solo estamos corrigiendo conductas viales, sino que también estamos impactando directamente en la seguridad pública”.

“Gracias a estas fiscalizaciones, retiramos vehículos por infracciones graves, detectamos documentos falsificados, drogas, armas y personas con órdenes de detención. Este trabajo articulado con Carabineros, el SII, SAG y otros servicios públicos, demuestra que fiscalizar el transporte también es cuidar a nuestras comunidades ya que fortalecen la seguridad en las calles”, añadió.

Sobre los motivos de rechazo detectados para el transporte de carga, destaca en primer lugar las luces y focos adicionales no permitidos, seguido de la placa patente sin pintar, ya que en el transporte de carga deben tener la placa patente en las puertas.

El tercer motivo más común de rechazo es por el certificado de emisiones de contaminantes vencido y la cuarta es Revisión Técnica vencida.

En cuanto a los motivos de retiro, principalmente es por condiciones técnicas y documentación.