    Nacional

    Plan intensivo del municipio de Santiago reporta retiro de 1.500 rucos en dos meses

    El programa comenzó el 18 de noviembre y ha permitido recuperar sectores críticos como el eje Mapocho y el paso bajo nivel Lira, logrando además la incautación de armas, drogas y más de mil toneladas de basura.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    Un plan intensivo de retiro de rucos y recuperación de espacios públicos impulsado por la Municipalidad de Santiago ha permitido, desde el 18 de noviembre, el desalojo de cerca de 1.500 instalaciones irregulares en distintos puntos de la comuna.

    El programa se ha concentrado en ejes de alta conflictividad como Santa María–Cardenal Caro, a orillas del río Mapocho, y el Paso Bajo Nivel Lira, además del eje Alameda. Según el municipio, pese a los avances existe una alta reincidencia, lo que ha obligado a mantener operativos diarios, en jornadas AM y PM, de lunes a sábado, con foco en sectores estructurantes y puntos críticos.

    Plan intensivo del municipio de Santiago reporta retiro de 1.500 rucos en dos meses

    La iniciativa también consideró la intervención del Paso Bajo Nivel Lira, donde se retiraron cerca de 40 toneladas de residuos, se instaló un cierre perimetral y se realizaron labores de limpieza profunda, desinfección y mejoramiento del alumbrado público.

    Asimismo, en el eje Mapocho, la ocupación pasó de unos 60 rucos entre Puente de los Carros y Pío Nono a una reincidencia cercana a 20.

    Cada operativo contempla en promedio cuatro camiones de siete mil kilos, lo que se traduce en un retiro diario cercano a 25 toneladas de basura. En 45 días efectivos de trabajo, el volumen total de residuos eliminados alcanza alrededor de 1.200 toneladas.

    Plan intensivo del municipio de Santiago reporta retiro de 1.500 rucos en dos meses

    Operativos dejan múltiples incautaciones

    Entre las especies retiradas figuran cerca de 1.000 armas blancas, entre 20 y 25 armas de fuego, además de drogas, aproximadamente 600 tarjetas bancarias y unos 400 documentos de identidad, chilenos y extranjeros.

    En ese sentido, Cristóbal Saavedra, encargado del Área de Rucos de la Dirección de Operaciones Municipales, destacó los trabajos, pero subrayó que “la magnitud del problema exige una respuesta estructural del Gobierno Central”.

    Cabe señalar que, en cada intervención se ofrece orientación y apoyo a personas en situación de calle. Sin embargo, según cifras municipales, solo un 8% solicita ayuda, mientras que el 92% no acepta la asistencia ofrecida.

    Entre los sectores con mayor reincidencia se cuentan Libertad con San Pablo, el entorno del Hospital San Juan de Dios y Parque Portales, Santa María–Cardenal Caro y San Isidro con Matta. Las zonas de mayor conflictividad se concentran en el bandejón central de la Alameda, Plaza Prat–Saba Parque Forestal y el sector Santa Isabel–San Isidro.

    La Municipalidad de Santiago aseguró que mantendrá el despliegue permanente para recuperar espacios públicos y visibilizar la urgencia de una solución integral a la problemática.

    Más sobre:SantiagoRucosBasuraRegión MetropolitanaMunicipio de Santiago

