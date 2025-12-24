Plaza Baquedano lleva un 82% de avance: Orrego afirma que podría estar habilitada a fines de enero

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, aseguró que las modificaciones en la plaza Baquedano llevan un 82% de avance, por lo que se proyecta que las obras finalicen el próximo año, a fines de enero.

En octubre de 2024 el perímetro de la plaza fue cercado para dar inicio a la fase 4 del proyecto Nueva Alameda, el que eliminará la histórica rotonda del sector. En ese marco, en los últimos meses se han realizado modificaciones al lugar, como la instalación de ciclovías y la plantación de 200 árboles. Así lo confirmó Orrego.

“Plaza Baquedano lleva un 82% de avance, ya se están quitando inclusive algunas protecciones. Lamentablemente hubo un imprevisto con Aguas Andinas en el corazón de la plaza que no ha podido terminarse, así que esperamos que a fines de enero podamos entregar la Plaza Baquedano a la ciudad “, sostuvo.

Respecto al arbolado, aseguró que los 200 nuevos ejemplares son “de gran tamaño: tres, cuatro metros”. Asimismo, planteó que “se está produciendo la integración no solamente del Parque Balmaceda, sino que también del Parque Bustamante y del Parque Forestal con cruces peatonales de alto estándar”.

Proyecto Nueva Alameda

Respecto a los monumentos que estarán en el lugar, el gobernador aseguró que “ la figura del general Baquedano ya está lista desde el punto de vista de su mantención ”.

Eso sí, aseguró que no se instalará mientras no se intervenga el plinto que la sostendrá. “Lo que nos ha pedido el municipio de Providencia es hacer una mantención también del plinto, que es donde va la figura del general Baquedano”, sostuvo.

“Así que, mientras no se haga la reparación del plinto, el general Baquedano no va a volver, pero sí está establecido su lugar para que esté ahí", sostuvo.

Sumado a ello, aseguró que “todo el espacio que rodea el plinto del general Baquedano es pasto, inclusive el doble de superficie de la que tenía antes, con la diferencia que pasamos de 4.000 metros cuadrados de tránsito peatonal a 15.000 metros cuadrados de tránsito peatonal”.