Plaza Italia registra los primeros incidentes del gobierno de Kast: reportan ataques con piedras a carabineros y vehículos

En momentos en que cientos de sus seguidores esperan al presidente José Antonio Kast en las cercanías de La Moneda, otro grupo de manifestantes realiza una marcha por la Alameda en dirección a Plaza Italia, pero para protestar por la llegada del republicano al gobierno.

Según informó Carabineros, los sujetos se desplazaron cerca de las 19.30 a este sitio neurálgico de Santiago utilizando las calzadas de la arteria capitalina, y se manifestaron a la altura de la intersección con Vicuña Mackenna.

En redes sociales se han reportado algunos ataques con piedras a personal de Carabineros y a automóviles, marcando los primeros incidentes durante el gobierno de Kast.

Por esta razón, desde Carabineros llamaron a preferir vías alternativas y circular con precaución.