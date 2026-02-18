Poduje defiende a alcalde de Penco tras críticas de Orellana y acusa al gobierno de no asumir responsabilidades en la reconstrucción

El futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, criticó este miércoles al gobierno luego de los cuestionamientos contra el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, respecto al proceso de reconstrucción que hay en la zona tras los voraces incendios que afectaron a las regiones del Ñuble y Biobío.

Esto, luego de que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana en una entrevista con el medio local Sabes, responsabilizara a Vera del avance de los trabajos en la zona, ante la falta de la firma de decretos.

“(...) Y ahí yo creo que es importante que, así como el alcalde exige, también cumpla con las que son sus obligaciones legales. No ha firmado las órdenes de demolición, porque todas las solicitudes las ha hecho por cámara, no ha firmado ni un oficio pidiendo los subsidios de arriendo”, señaló Orellana.

En ese contacto, Poduje arremetió contra el gobierno luego de las críticas de Orellana y afirmó que “me parece totalmente improcedente que el Ejecutivo intente culpar al alcalde de Penco, por cuestiones que son cien por ciento responsabilidad del gobierno”.

“No me parece que el gobierno replique la estrategia que usó en Viña del Mar de culpar a los alcaldes y no asumir sus responsabilidades", planteó el arquitecto.

En ese sentido, Poduje explicó que “las viviendas de emergencia deben ser provistas por el Ministerio del Interior, no por el municipio. Hay 100 de 2.500. Los baños, los sistemas modulares de atención a las víctimas, los bonos de arriendo de acogida para que las familias se puedan ir a otro lugar mientras sus casas son limpiadas; todo eso es responsabilidad del Ejecutivo. El alcalde no tiene nada que ver con eso".

La futura autoridad también solidarizó con las familias afectadas y los damnificados que existen en las comunas dañadas, donde suman alrededor de 4.500 viviendas destruidas por acción del fuego.

“Les mando un abrazo a los damnificados y a sus familias. Particularmente a la comunidad de Penco que ha sido duramente golpeada. El incendio fue catastrófico y la verdad es que el daño que se ha generado ahí emocional, físico y patrimonial, es enorme y, se ha agravado por la lentísima reacción del gobierno en el despliegue de las ayudas", manifestó Poduje.

Asimismo, Poduje resaltó el rol del jefe comunal en las cinco visitas que las futuras autoridades han hecho a la zona. “Es una persona jugada”, cerró en apoyo al jefe comunal.