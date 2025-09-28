Por balacera: tres sujetos son detenidos en Quinta Normal por porte ilegal de armas, municiones y droga

Este sábado detuvieron a dos hombres y a una mujer por porte ilegal de armas, municiones y droga en Quinta Normal, Región Metropolitana.

Fue este sábado alrededor de las 23:00 de la noche que el personal policial de la 22ª Comisaría Quinta Normal se percataron de que un número indeterminado de sujetos efectuaban disparos en la intersección de calle Piloto Juan Fernández con la Avenida San Pablo, de Lo Prado.

Así, se registró que en el lugar habían tres sujetos al interior de un automóvil, quiénes también participaban de los disparos.

El capitán Juan Chiari, de la 22ª. Comisaría Quinta Normal, explicó que “el personal, al intervenir, es víctima de disparos en su contra por parte de estos individuos. Por ello, se procede a efectuar dos disparos por parte de personal de carabineros”.

“Se realiza un seguimiento controlado en donde se logra alcanzar y detener a los tres individuos ocupantes de este vehículo”, explicó.

Agregó que “cuando ya se encontraron estas personas en calidad de detenidos, se logró incautar dos armas de fuego y drogas que se encuentran en calidad de peritaje”.

En el auto se incautó una pistola calibre .22, con su respectivo cargador y dos cartuchos sin percutir, una escopeta de fabricación artesanal con dos cartuchos calibre 12, 35 frascos de jarabe Deucotos, ketamina y $1.384.120 en efectivo.

Tras el hecho, no se registraron lesionados.

Al lugar concurrió la Fiscalía Local Centro Norte quien instruyó la presencia del Laboratorio de Criminalística (Labocar),la Sección de Investigación Policial (SIP) y OS7.