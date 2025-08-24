Homicidio de Michael Peñaloza: madre de uno de los detenidos se comunicó con el municipio de Curacaví para entregarlo

Este domingo se supo que un sujeto de 28 años se entregó a Carabineros por el homicidio del empresario Michael Peñaloza.

Sin embargo, gracias a nuevos antecedentes, se conoció que la madre del hombre se comunicó con la Municipalidad de Curacaví para notificarles de lo ocurrido.

En 24 horas, el alcalde de Curacaví, Christian Hernández, informó que “la familia tomó contacto con los funcionarios . La Municipalidad, con el fin de informar que tiene antecedentes importantes que mencionar sobre el caso. A raíz de esto, tuvimos la sospecha que tenía que ver con el caso en cuestión”.

“Confirmamos que uno de sus hijos estaba dudoso de entregarse a la justicia. Cuando llegamos al domicilio aportamos con la familia para persuadirlos de que era lo prudente”, expresó el alcalde.

Con ello, “nos desplazamos a la comisaría de Curacaví con el fin de informar a la policía”.

Hernández detalló que “le pedí al Director de Seguridad que me acompañara para atender este requerimiento de la vecina. Pedimos por precaución resguardos de los equipos municipales".

Así, “el sospechoso nos relató que él había tenido participación en calidad de testigo de aquel evento ”.

“Es una persona de 28 años que nos indicó que él era testigo presencial y protagonista que ocurrieron esa noche que le costaron la vida a Michael Peñaloza“, comentó.

El alcalde explicó que “él relataba que tenía miedo de enfrentar a la justicia por las consecuencias que podrían tener, pero su familia le insistió que era lo correcto”.

El crimen se cometió en la madrugada del pasado martes 19 de agosto en el sector Los Hornitos de Curacaví.

Peñaloza había sido víctima de un robo el jueves 14 de agosto. En esa ocasión, al llegar a su domicilio se percató de que desconocidos se habían robado especies avaluadas en más de $2 millones y la copia de la llave de su camioneta.

Si bien alertó a Carabineros, los sujetos se mantuvieron escondidos en la vegetación y una hora más tarde, cuando los uniformados se había retirado, robaron su vehículo.