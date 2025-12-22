SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Por incendios forestales y calor intenso: Senapred declara alertas para la Región Metropolitana y provincias de Valparaíso

    Desde la Dirección Meteorológica indicaron que desde este martes las temperaturas superarán los 30°C en ambas regiones.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Referencial. Diego Martin

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para la Región Metropolitana por incendios forestales y alerta amarilla para las provincias de San Antonio, Valparaíso, Quillota, Petorca y Marga Marga por calor intenso.

    Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indicaron que desde este martes 23 de diciembre las temperaturas superarán los 30°C en ambas regiones, por lo que realizaron llamados de precaución y activaron la alerta.

    En la RM, Senapred señaló que un informe técnico de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) determinó varias zonas “de alta probabilidad de generación y propagación de incendios forestales”.

    Por ello, se declaró la alerta temprana preventiva que se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

    Por su parte, en la Región de Valparaíso, las provincias de San Antonio, Valparaíso, Quillota, Petorca y Marga Marga están con alerta amarilla por calor intenso.

    Con temperaturas que varían desde los 26°C a los 36°C en zonas del litoral, cordillera de la costa y precordillera con valles precordilleranos, según la información entregada por la DMC, Senapred decidió este nivel de alerta.

    Por otro lado y de acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, Senapred -en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso- canceló la alerta roja para La Ligua y Zapallar por incendio forestal y que estaba vigente desde el domingo.

    No obstante, personal de Conaf continúa trabajando en el control de la propagación del incendio mediante líneas de control, además de líneas húmedas y lanzamientos de agua con retardante desde aeronaves.

    El siniestro consumió cerca de 150 hectáreas y dejó al menos dos personas lesionadas y una vivienda destruida.

    Más sobre:ConafSenapredRMValparaíso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ceremonia: 988 suboficiales de Carabineros egresan tras dos años de perfeccionamiento

    “Son un ejemplo e inspiración”: Gabriel Boric entrega condecoración “Presidente de la República” a FF.AA.

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado

    La caída de Diego Simpertigue: el juez con cuatro décadas en el Poder Judicial expulsado por la trama bielorrusa

    Senado aprueba acusación constitucional contra Diego Simpertigue por trama bielorrusa y lo destituye de la Corte Suprema

    Pausa de fin de año: Kast tomará días de descanso tras viaje a Ecuador y alista vacaciones para febrero

    Lo más leído

    1.
    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    2.
    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    3.
    La mano de Boric detrás del nombramiento de Patricia Muñoz en la Defensoría de Víctimas y las resistencias que genera su designación

    La mano de Boric detrás del nombramiento de Patricia Muñoz en la Defensoría de Víctimas y las resistencias que genera su designación

    4.
    Cadem: 60% apoya que Kast viva en La Moneda y 66% cree que es buena idea recuperar el rol de la Primera Dama

    Cadem: 60% apoya que Kast viva en La Moneda y 66% cree que es buena idea recuperar el rol de la Primera Dama

    5.
    “No queremos que piensen que somos flojos”: la denuncia por maltrato laboral que remece a la Corte de Valparaíso

    “No queremos que piensen que somos flojos”: la denuncia por maltrato laboral que remece a la Corte de Valparaíso

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Santa Isabel por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Santa Isabel por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Jumbo por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Jumbo por la Navidad

    Ceremonia: 988 suboficiales de Carabineros egresan tras dos años de perfeccionamiento
    Chile

    Ceremonia: 988 suboficiales de Carabineros egresan tras dos años de perfeccionamiento

    “Son un ejemplo e inspiración”: Gabriel Boric entrega condecoración “Presidente de la República” a FF.AA.

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    Gobierno le presenta a la CUT los ejes centrales de proyecto de negociación ramal que ingresará el 5 de enero al Congreso
    Negocios

    Gobierno le presenta a la CUT los ejes centrales de proyecto de negociación ramal que ingresará el 5 de enero al Congreso

    Colbún sortea permiso ambiental de su proyecto eólico Junquillos en Biobío y espera iniciar su construcción en 2026

    China Jinko Power presenta su tercer proyecto de almacenamiento de energía por US$500 millones

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto
    Tendencias

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”
    El Deportivo

    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”

    La reacción de Joaquín Niemann al retiro de Mito Pereira

    La invalidez de la cláusula que liberó a Gustavo Álvarez de la U

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado
    Cultura y entretención

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado

    De película: revelan la duración del esperado final de Stranger Things

    Joe Vasconcellos fija shows en Santiago y Valparaíso para el inicio de 2026

    Japón aprueba reinicio de la mayor central nuclear del mundo a 15 años de Fukushima y en medio de debate por armas atómicas
    Mundo

    Japón aprueba reinicio de la mayor central nuclear del mundo a 15 años de Fukushima y en medio de debate por armas atómicas

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años
    Paula

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza