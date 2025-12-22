Por incendios forestales y calor intenso: Senapred declara alertas para la Región Metropolitana y provincias de Valparaíso

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para la Región Metropolitana por incendios forestales y alerta amarilla para las provincias de San Antonio, Valparaíso, Quillota, Petorca y Marga Marga por calor intenso.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indicaron que desde este martes 23 de diciembre las temperaturas superarán los 30°C en ambas regiones , por lo que realizaron llamados de precaución y activaron la alerta.

En la RM, Senapred señaló que un informe técnico de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) determinó varias zonas “de alta probabilidad de generación y propagación de incendios forestales”.

Por ello, se declaró la alerta temprana preventiva que se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

Por su parte, en la Región de Valparaíso, las provincias de San Antonio, Valparaíso, Quillota, Petorca y Marga Marga están con alerta amarilla por calor intenso.

Con temperaturas que varían desde los 26°C a los 36°C en zonas del litoral, cordillera de la costa y precordillera con valles precordilleranos, según la información entregada por la DMC, Senapred decidió este nivel de alerta.

🚨 #AlertaTempranaPreventiva

Desde el 23 de diciembre existen zonas con alta probabilidad de generación y propagación de #IncendiosForestales 🔥🚫 en la Región Metropolitana, por lo que el llamado es a la corresponsabilidad.

Evita el uso de fuego y protege tu entorno. pic.twitter.com/smUc8hy4qL — CONAF Región Metropolitana (@conaf_rm) December 22, 2025

Por otro lado y de acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, Senapred -en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso- canceló la alerta roja para La Ligua y Zapallar por incendio forestal y que estaba vigente desde el domingo.

No obstante, personal de Conaf continúa trabajando en el control de la propagación del incendio mediante líneas de control, además de líneas húmedas y lanzamientos de agua con retardante desde aeronaves.

El siniestro consumió cerca de 150 hectáreas y dejó al menos dos personas lesionadas y una vivienda destruida.