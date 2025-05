Por proyecto de aborto legal: Cardenal Chomali acusa que “es un error promoverlo” y que es un “fracaso de la sociedad”

Tras el anuncio por parte de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, de que durante la próxima semana el gobierno ingresará a la Cámara de Diputados el proyecto de aborto legal, las reacciones de la oposición y del mundo religioso no han frenado.

Por este proyecto, el cardenal Fernando Chomali comentó este domingo que “es un error promover el aborto, es un error promover la eutanasia, es un fracaso de la sociedad, porque eso significa muerte“.

“Quienes van a decidir sobre el aborto son la Cámara de Diputados y el Senado. Lo que nosotros vamos a hacer es mostrar todos los argumentos, desde la ciencia, desde la razón, los argumentos filosóficos, los argumentos teológicos , para hacer ver que el aborto es una mala solución para conflictos que pueden ser reales", señaló.

Chomali añadió que “el aborto elimina a un ser humano inocente y nosotros creemos que esa no es una solución frente a dramas que reconocemos. (...) La solución es el acompañamiento, la solución es el cuidado, la solución es atención médica, y nosotros vamos a presentar eso como ya lo hicimos ayer".

“Hay dramas en los embarazos sin lugar a dudas, pero en cada embarazo al momento de la fecundación hay un ser humano inocente, como fuimos cada uno de nosotros", declaró.

Respecto al proyecto, el cardenal dijo que “yo no pauteo al Presidente de la República, yo no pauteo al Gobierno, esa no es mi misión. Cada uno puede presentar los proyectos que estime conveniente, pero nosotros vamos a hacer ver con mucha fuerza que es un error”.