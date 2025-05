Ministra Orellana da pincelazo al proyecto de aborto legal que ingresará el gobierno la próxima semana

Este viernes desde La Moneda, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció que durante la próxima semana el gobierno ingresará a la Cámara de Diputados el proyecto de aborto legal, una de las principales promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric.

El propósito del proyecto es modificar el reglamento para asegurar la correcta implementación de las tres causales que existen en la actual ley de aborto y garantizar además el acceso a la salud oportuna de las mujeres que decidan someterse al procedimiento.

Bajo este marco, este domingo, en conversación con Chilevisión, la titular de la Mujer profundizó en el tema y respondió a las críticas que surgieron respecto a la demora en la presentación del proyecto.

En ese sentido, explicó que lo que hace este reglamento que ya ha tomado razón la Contraloría es “ordenar la red asistencial para que asegure la atención dentro del mismo centro asistencial, y si no es posible, dentro de la misma región”.

En esa línea, fue consultada sobre las posibles trabas que podrían encontrarse en los hospitales públicos para poner en práctica esta legislación considerando la objeción de conciencia.

“Lo que puedo decir es que esa es una hipótesis que hemos contemplado y por lo tanto hemos buscado cuáles son las alternativas para que sea una propuesta efectiva en el sentido de que no haya más clandestinidad ”, contestó Orellana.

El debate político

Con respecto a la discusión que se dará en el Congreso, en específico sobre la protección de la vida del que está por nacer, la secretaria de Estado aseguró que el proyecto contempla plazos para llevar a cabo la interrupción del embarazo.

“ La propuesta que vamos a entregar tiene plazos, no hay ningún país que haya legalizado esto sin un plazo. Esto no es hasta los nueve meses, donde efectivamente queda mucho más claro el conflicto entre la vida de la mujer y la vida de, digamos, el niño o niña, a esa altura ya lo es”, aseguró la ministra.

Sobre la discusión, señaló que los “debates sociales, sobre todo los que tienen que ver con los derechos de las mujeres, nunca están garantizados de por sí”, pero que deben llevarse a cabo.

“Abramos el debate, porque este es un tema que ha estado establecido como tabú, pero no está fuera de la discusión porque ocurre masivamente. Seguir mirando para otro lado, mientras las mujeres populares de escasos recursos tienen que recurrir a narcotraficantes, no me parece que sea un debate a la altura de lo que se merece nuestro país”, agregó sobre el punto.

Andrés Pina/Aton Chile ANDRES PINA/ATONCHILE

Plazos del proyecto

El anuncio de que se ingresaría un proyecto de aborto fue realizado en la cuenta pública del año pasado, por lo que, el gobierno se ha demorado cerca de un año en su presentación.

Sobre esto han surgido críticas por el tiempo que el Ejecutivo se ha tomado en el tema.

“Más allá de las voluntades de cada quien, nosotros establecimos una hoja de ruta que no se estableció arbitrariamente, es una hoja de ruta que trabajamos sobre todo también con expertas, organizaciones y también con mucho respeto por lo que fue el dificilísimo trabajo de lograr aprobar las tres causales”, dijo.

En ese sentido, explicó que en miras de cuidar las conquistas de los derechos de las mujeres, el gobierno propuso ingresar el proyecto en cuanto la Contraloría tomara razón del reglamento de las tres causales.