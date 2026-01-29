Portonazo en Maipú: asaltante que murió atropellado tenía condena por homicidio

La Fiscalía Metropolitana Occidente junto a Carabineros reportaron la muerte de un sujeto que formaba parte de una banda delictual que realizó un portonazo a un grupo familiar en Maipú.

El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando el grupo de tres individuos abordó a un matrimonio, quienes se encontraban cada uno al interior de un vehículo, con la intención de robar el automóvil de la mujer.

En ese contexto, el esposo de la víctima intentó defenderla y, al maniobrar su vehículo, impactó a uno de los asaltantes, quien falleció en el lugar. Mientras que los dos sujetos restantes robaron la camioneta Ford de la mujer y huyeron del lugar.

Desde Carabineros, el capitán Carlos Castillo, del Laboratorio de Criminalística (Labocar), relató que “llega un vehículo al inmueble, el dueño de casa retira un vehículo para que ingrese el otro, y es ahí donde se aborda a la víctima, a la conductora, y en el segundo vehículo el propietario del inmueble sigue a uno de los antisociales que no alcanzó a abordar este vehículo y se produce este hecho lamentable que termina con esta persona fallecida”.

Junto con ello, el fiscal de Flagrancia Occidente, Luis Vacca, detalló que “un martillo fue encontrado junto a la persona que resultó fallecida y es un elemento contundente que pudo ser utilizado en la consumación del delito. El OS9 está realizando diligencias investigativas y toma de declaración con organismos especializados de Carabineros”.

Además, aclaró que hasta el momento el matrimonio se mantiene en calidad de víctima. “Son víctimas en estos momentos. Carabineros ingresó esta denuncia como robo con intimidación. Esto forma parte de la línea de acción investigativa del Ministerio Público en conjunto con Carabineros, y desde esa perspectiva se hizo la denuncia”, explicó el persecutor.