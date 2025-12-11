VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Postulaciones cierran el 26 de diciembre: abierta la convocatoria al Premio Lenka Franulic 2025

    En su edición más reciente, el galardón otorgado por la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas (Anmpe) fue recibido por la periodista Mónica Rincón González.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Asociación Nacional de Mujeres Periodistas (Anmpe) abrió la convocatoria para la edición 2025 del Premio Lenka Franulic.

    Instituido en 1963, para homenajear a la primera periodista chilena, el premio busca reconocer la trayectoria de mujeres que destaquen por su compromiso, excelencia y aporte al ejercicio de la profesión.

    La convocatoria está abierta a periodistas de medios de comunicación, instituciones públicas o privadas, así como a profesionales independientes.

    “Queremos que esta nueva convocatoria al Premio Lenka Franulic llegue a todas las periodistas del país, quienes ejercen la profesión en distintos ámbitos y en diferentes circunstancias. Son muchos los aportes que las mujeres hacemos a nuestra sociedad a través del periodismo. Y este premio es una forma de relevarlos en una periodista en particular”, destacó la presidenta de la Anmpe, María Teresa Cárdenas Maturana.

    Desde su creación, el galardón ha distinguido a decenas de profesionales del periodismo nacional, constituyéndose en un referente para quienes ejercen la profesión en Chile.

    Entre las periodistas que han sido premiadas, figura Mónica González Mujica, reconocida por su trayectoria en el periodismo de investigación y como directora del medio Ciper Chile; Marcia Scantlebury Elizalde, periodista e investigadora, premiada en 2018 por su defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos; Pilar Bernstein Rotger, editora de televisión, galardonada en 2001; Delia Vergara Larraín, reconocida en 2020 por su trayectoria como directora y creadora de espacios periodísticos, así como su aporte al fortalecimiento de la igualdad de género en los medios.

    En la versión más reciente, fue premiada la periodista Mónica Rincón González, por su profesionalismo, objetividad, compromiso ético y constante defensa de la libertad de expresión, así como por su trayectoria en diversos medios nacionales.

    Las postulaciones se pueden presentar hasta el 26 de diciembre de 2025, escribiendo a la dirección de correo electrónico de la asociación contacto@anmpe.cl. Se debe incluir título de periodista, currículum vitae y carta de motivación. Las bases completas, con los detalles para la postulación, están disponibles en el sitio www.anmpe.cl.

