Preparación de juicio oral en caso de Camila Polizzi se posterga para enero

El Juzgado de Garantía de Concepción reprogramó para el próximo año la preparación del juicio oral respecto a la investigación que se sigue contra la excandidata a alcaldesa de la ciudad penquista Camila Polizzi por los convenios de fundación En Ti con el Gobierno Regional del Biobío.

En la audiencia de este lunes, en la que debía darse inicio a esta etapa intermedia del proceso, a petición de la mayoría de las defensas y sin oposición de la Fiscalía del Biobío ni el Consejo de Defensa del Estado como querellante, se fijó la preparación de juicio oral para el 19 de enero.

Solo se opuso el abogado particular de Polizzi, Francisco García.

Por otro lado, se fijó para el lunes 17 de noviembre, a las 9.00 horas, audiencia de declaración judicial para Matías Godoy, Luisa Fonceca, Diego Polanco, Eduardo Quezada y Patrick Carrasco.

Asimismo, el tribunal fijó para el 3 de noviembre, a las 12.30 horas, audiencia de revisión de medidas cautelares de Polizzi y de su expareja Diego Polanco.

La modelo y exaspirante a alcaldesa se mantiene con arresto domiciliario total desde el 30 de noviembre de 2023.

Se proyecta que la preparación de juicio oral dure, por lo bajo, unos 10 días.

Si las defensas llegan a acuerdo con el Ministerio Público para un procedimiento abreviado se tendría que fijar en otra fecha.

Hay cinco imputados que pueden optar a esta salida simplificada: el representante del Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) Frumisal Matías Godoy, su socio Patrick Carrasco, la mamá de Camila Polizzi, Luisa Fonceca, el excuñado de la modelo, Diego Polanco, y el representante de la consultora EQOS, Eduardo Quezada.

Todos ellos, fueron formalizados solo por el delito de lavado de activos y se exponen a penas más bajas que el resto.