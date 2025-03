Presidenta del TC asegura que los dos procesos constituyentes le dieron legitimidad a la Constitución de 1980

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Daniela Marzi, afirmó que la Constitución de 1980 –promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet– consolidó su legitimidad luego de los dos procesos constituyentes que fracasaron en su intento de instalar una nueva Carta Magna como parte de una de las demandas que nacieron en las manifestaciones de octubre de 2019.

Al ser consultada en Radio ADN sobre la visión del TC respecto a la huella de Pinochet en la Constitución, señaló: “No tenemos conversaciones de ese tipo. Además, la reforma que tuvo hace 20 años, me parece que deja un poco atrás esa idea. Venimos de dos procesos constitucionales en que la ciudadanía se pronunció en plebiscitos con voto obligatorio, y finalmente esto es lo que quedó. Entonces, a mí me parece que no es tan fácil decir, esta es la Constitución de 1980″.

“Yo creo que después de los procesos constitucionales hay una legitimidad que ha adquirido, porque era evidente que la alternativa a las dos propuestas era lo existente”, añadió.

Asimismo, la líder del tribunal afirmó que pronto se definirá el requerimiento de destitución en contra de la senadora Isabel Allende por la truncada compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

En esa línea, explicó: “Nosotros hemos hecho todo lo posible porque todo esto se ha visto por el Pleno completo, lo que implica coordinar agendas, además con las otras causas que nosotros tenemos y de requerimiento de inaplicabilidad, controles preventivos que hemos tenido muchos esta semana. La decisión de no recibir la causa a prueba me parece que no es un ejercicio de estirar la tramitación. Yo pienso que no hemos para nada dilatado la tramitación. Lo que queda es ponerlo en tabla, llamar a alegato y que quede en estado de resolverse”.