Presidente Boric participa en ceremonia de graduación de nuevos oficiales de la Fuerza Aérea

La tarde de este jueves, el Presidente Gabriel Boric asistió a la ceremonia de graduación de oficiales de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), junto a la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, y el comandante en jefe de la FACh, general del Aire, Hugo Rodríguez, entre otras autoridades de gobierno y del Senado.

En la oportunidad, el mandatario dio la autorización para el acto de egreso de los nuevos alféreces de la rama aérea de la defensa nacional, los que, tras cuatros años de formación en la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado, pasaron a ser parte de las fuerzas activas de la institución.

Un egreso de la promoción 2022-2025, la denominada Bandada Hércules, que a juicio del director de la escuela, el general de Brigada Aérea, Alejandro Arévalo Alegría, “representa el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva travesía. Es la culminación de años de esfuerzo, disciplina y aprendizaje”.

En la oportunidad el jefe de Estado también presentó la condecoración Presidente de la República en Grado de Caballero a Benjamín Adonis Valencia, el primer alumno de su generación.

El nuevo alferez también fue galardonado con las medallas al mérito del Senado, de la Cámara de Diputados y la del Ministerio de Defensa, por parte de la ministra Delpiano.

El joven oficial además recibió el premio Ministerio de Educación, además de la Espada de Honor y la Medalla de la Fuerza Aérea de Chile de manos del general Rodríguez.

La ceremonia, realizada en la Base Aérea El Bosque, incluyó el juramento a la bandera de los egresados y la presentación de las bandas de la FACh, junto con el paso de una formación de aviones Pillán y el desfile final de los nuevos oficiales.