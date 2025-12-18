SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Presidente Boric participa en ceremonia de graduación de nuevos oficiales de la Fuerza Aérea

    El mandatario encabezó el egreso de los nuevos alféreces de la institución en compañía de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y el comandante en jefe de la FACh, general Hugo Rodríguez.

    Por 
    Lya Rosen

    La tarde de este jueves, el Presidente Gabriel Boric asistió a la ceremonia de graduación de oficiales de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), junto a la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, y el comandante en jefe de la FACh, general del Aire, Hugo Rodríguez, entre otras autoridades de gobierno y del Senado.

    En la oportunidad, el mandatario dio la autorización para el acto de egreso de los nuevos alféreces de la rama aérea de la defensa nacional, los que, tras cuatros años de formación en la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado, pasaron a ser parte de las fuerzas activas de la institución.

    Un egreso de la promoción 2022-2025, la denominada Bandada Hércules, que a juicio del director de la escuela, el general de Brigada Aérea, Alejandro Arévalo Alegría, “representa el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva travesía. Es la culminación de años de esfuerzo, disciplina y aprendizaje”.

    En la oportunidad el jefe de Estado también presentó la condecoración Presidente de la República en Grado de Caballero a Benjamín Adonis Valencia, el primer alumno de su generación.

    El nuevo alferez también fue galardonado con las medallas al mérito del Senado, de la Cámara de Diputados y la del Ministerio de Defensa, por parte de la ministra Delpiano.

    El joven oficial además recibió el premio Ministerio de Educación, además de la Espada de Honor y la Medalla de la Fuerza Aérea de Chile de manos del general Rodríguez.

    La ceremonia, realizada en la Base Aérea El Bosque, incluyó el juramento a la bandera de los egresados y la presentación de las bandas de la FACh, junto con el paso de una formación de aviones Pillán y el desfile final de los nuevos oficiales.

    Más sobre:Gabriel BoricFuerza Aérea de ChileCeremonia de EgresoOficiales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Formalizan a venezolano por amenazas de muerte en contra de la diputada Camila Musante

    Muere bombero en medio de labores de control en incendio ocurrido en cité del centro de Santiago

    Decretan prisión preventiva para sujeto acusado de doble homicidio en Maipú: niña de 13 años y su padrastro perdieron la vida

    Arturo Squella responde a Orellana por dichos contra republicanos: “Los ministros salientes deben cuidar sus declaraciones”

    Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: “No tengo por qué decírselo”

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Lo más leído

    1.
    Minsal confirma la detección de primeros casos de “supergripe” H3N2 subclado K en Chile

    Minsal confirma la detección de primeros casos de “supergripe” H3N2 subclado K en Chile

    2.
    “Tiempo más que razonable”: oposición exige a Boric añadir el busto de Piñera en Galería de los Presidentes de La Moneda

    “Tiempo más que razonable”: oposición exige a Boric añadir el busto de Piñera en Galería de los Presidentes de La Moneda

    3.
    A tres meses de dejar La Moneda, gobierno aprueba política de Defensa que incluye infraestructura crítica y perspectiva de género

    A tres meses de dejar La Moneda, gobierno aprueba política de Defensa que incluye infraestructura crítica y perspectiva de género

    4.
    PDI allana oficinas de la Dirección General de Concesiones del MOP y Fiscalía abre causa por delitos de corrupción

    PDI allana oficinas de la Dirección General de Concesiones del MOP y Fiscalía abre causa por delitos de corrupción

    5.
    Tribunal fija fecha para formalizar a Pangal Andrade por uso ilícito del fuego en el Parque Nacional Hornopirén

    Tribunal fija fecha para formalizar a Pangal Andrade por uso ilícito del fuego en el Parque Nacional Hornopirén

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Formalizan a venezolano por amenazas de muerte en contra de la diputada Camila Musante
    Chile

    Formalizan a venezolano por amenazas de muerte en contra de la diputada Camila Musante

    Muere bombero en medio de labores de control en incendio ocurrido en cité del centro de Santiago

    Decretan prisión preventiva para sujeto acusado de doble homicidio en Maipú: niña de 13 años y su padrastro perdieron la vida

    Producción de oro en Chile alcanza a octubre su mayor nivel desde 2015
    Negocios

    Producción de oro en Chile alcanza a octubre su mayor nivel desde 2015

    Rosanna Costa destaca el giro favorable de la inflación en el Ipom de diciembre y analiza el precio del cobre

    Wall Street rebota impulsado por menor inflación en EEUU y en Chile la bolsa sube luego de tres bajas consecutivas

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio

    Guía de compras de tecnología para Navidad de WOM

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    Nuevo destino lejos de Colo Colo: Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla
    El Deportivo

    Nuevo destino lejos de Colo Colo: Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla

    Golf: finaliza la primera jornada del Abierto de Chile con liderazgo argentino en La Reina

    Betis de Manuel Pellegrini avanza a octavos de la Copa del Rey tras vencer con apuros a un equipo de tercera categoría

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026
    Cultura y entretención

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    Muere Vicente Ruiz, ícono de la contracultura en los años 80 y destacado artista multidisciplinario

    Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: “No tengo por qué decírselo”
    Mundo

    Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: “No tengo por qué decírselo”

    Demócratas presionan a Trump y publican nuevas fotografías relacionadas con el caso Epstein

    Inmigrante guatemalteco en México: “Nunca creí que me quitarían a mi hija”

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta