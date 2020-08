Presidente de CNDC confirma que no se adherirán a paro de camioneros: “No podemos amenazar con que vamos a cortar el suministro, eso es grave”

A menos de un día de que se acabe el plazo del llamado de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) -presidida por Sergio Pérez- a un paro nacional de camioneros, el timonel de la Confederación Nacional de Camiones (CNDC), Juan Araya, confirmó esta mañana que no se adherirán a la convocatoria fijada para las 00:00 de este jueves.

“Ayer tuvimos reunión de directorio y acordamos no participar en esta aventura”, aseguró Araya en conversación con Radio Concierto. En esa línea, agregó que “la violencia no se termina con más violencia” y que “tampoco vamos a estar por desabastecer al país en medio de la pandemia”.

Anteriormente, el presidente de la CNDC ya había manifestado su rechazo a la movilización, calificándola incluso de “terrorismo”. Hoy, en tanto, consultado por estos dichos, reforzó que “no podemos amenazar de que vamos a cortar el suministro. Eso es grave, grave, grave, porque nos echamos a la gente encima”.

Además, aseveró que Pérez ha tenido las “puertas abiertas de La Moneda” para discutir las demandas del gremio y que, en su opinión, son los “grupos extremistas” en La Araucanía los que “están tocándoles la oreja a los camioneros para que estos paren y generen más caos”.

Villagrán: “Pedimos que se restablezca el estado de derecho”

Por otra parte, el presidente de la Federación de Camiones del Sur, José Villagrán, reforzó -en el programa Hablemos en Off de Radio Duna- que “acá no existe ningún problema mapuche, aquí no es el problema de este gobierno, es de todos los gobiernos. Aquí lo que hemos pedido es que se restablezca el estado de derecho”.

Asimismo, sostuvo que “los camioneros somos uno solo de Arica a Punta Arenas, podemos tener diferente miradas pero no es que tengamos diferencias (...) Y hoy en el sur hay un grave problema”, dijo aludiendo a los ataques a camiones, particularmente en La Araucanía.

Al respecto señaló que “los terroristas, los que están haciendo terrorismo, son extranjeros. Las policías sabe quiénes son y los tienen ubicados”, concluyó en la instancia.