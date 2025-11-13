Presidente del Colegio de Abogados dice que la Suprema debe abrir cuaderno de remoción contra ministro Simpertigue

El presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, afirmó que la Corte Suprema debe abrir un cuaderno de remoción contra el ministro del máximo tribunal Diego Simpertigue.

Esto, en relación a la publicación de Reportea que sostiene que Simpertigue, uno de los ministros de la Suprema que en dos ocasiones votó por Belaz Movitec en su litigio con Codelco, se fue a un crucero por Europa junto al abogado de la empresa favorecida, Eduardo Lagos.

El viaje, según el medio, fue justo después de que finalizaron los pagos por más de $17 mil millones que el máximo tribunal ordenó que la minera estatal desembolsara al consorcio chileno bielorruso.

La exministra Ángela Vivanco, que presidió la Tercera Sala cuando se zanjó el pago, enfrenta una querella de capítulos que la puede llevar a ser formalizada.

“Tiene que investigarlo la Corte Suprema y abrir un cuaderno como lo hizo con la ministra Vivanco”, aseguró Mendoza en entrevista con CNN Chile.

El excontralor afirmó que este tipo de actos “no corresponden”.

Gonzalo Migueles, pareja de la exjueza, Lagos y el abogado Mario Vargas, están siendo formalizados en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago imputados en una causa que investiga cohecho, soborno y lavado de activos por una presunta coima de cerca de $70 millones vinculada al fallo que favoreció a CBM.