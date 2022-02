Presidente Piñera da inicio al proceso de vacunación masiva con cuarta dosis contra el Covid-19: “Esperamos que esta ola de Ómicron pronto empiece a caer”

Esta mañana el Presidente de la República, Sebastián Piñera, dio inicio a la campaña de vacunación masiva con cuarta dosis contra el Covid-19, comenzando así desde hoy con los mayores de 55 años o más que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 15 de agosto del 2021.

Al respecto, el Mandatario, tras recibir su vacunación en el Cecosf Nontuela, en Futrono, se refirió a la pandemia en el país, destacando que la ola de la variante Ómicron “está causando efectos devastadores en el mundo entero”, y por esta razón, en Chile “para poder protegernos, hemos seguido una estrategia desde el primer día, que es anticiparnos, ir un paso adelante, para que no nos pille por sorpresa el coronavirus”.

“Hoy estamos iniciando un proceso masivo de vacunación con la segunda dosis de refuerzo, esto significa que cerca de 17 millones de chilenos, prácticamente más del 95% de la población, ya tiene sus dos dosis de vacuna. Pero nada es suficiente, porque el virus, especialmente Ómicron, tiene una capacidad de contagio que ha sorprendido al mundo entero y que ha hecho colapsar los servicios de salud de los países más desarrollados del mundo”, sostuvo.

Es por esta razón, destacó el Mandatario, que “nuestra estrategia es siempre anticiparnos, estar alerta, un paso adelante, con un solo propósito: proteger la vida de cada uno de los compatriotas”

Sobre este punto, recordó Piñera, tenemos tres grandes instrumentos para protegernos: “Primero, fortalecer nuestro sistema de salud; segundo, hacer una vacunación masiva a todos; y tercero, los cuidados personales”.

“Me siento com Presidente de Chile muy agradecido de la forma en que los chilenos y chilenas hemos enfrentado esta pandemia. Me siento muy agradecido del personal de salud, que a lo largo y ancho lleva casi dos años luchando con mucha dedicación y compromiso contra esta pandemia, y me siento muy orgulloso de todos los compatriotas por el coraje, la perseverancia que han demostrado”, añadió.

“Esperamos que esta ola de Ómicron que esta en sus niveles mas altos en Chile, pronto, muy pronto, empiece a caer y nos permita recuperar mejor nuestras vidas, nuestros proyectos de vida, nuestros sueños”, puntualizó.

Revisa el calendario de vacunación con cuarta dosis a continuación: