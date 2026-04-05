Prisión preventiva para asaltante de adulta mayor en Iquique: atacó a carabinero durante intento de arresto

En prisión preventiva quedó un hombre que asaltó a una mujer y luego atacó a un funcionario de Carabineros de Chile al momento de ser detenido, en Iquique, Región Metropolitana.

El incidente tuvo lugar la mañana de este sábado en la calle Baquedano, en el centro de la ciudad nortina, cuando el sujeto asaltó a una mujer adulta mayor, quitándole un bolso y provocando que cayera al suelo, lo que resultó en lesiones.

Posterior a esto, el sujeto huyó y se refugió en un domicilio en la calle Wilson, hasta donde concurrió personal policial tras ser alertado por el ilícito.

En el contexto de la detención, el imputado agredió a un funcionario de Carabineros, quien terminó utilizando su arma de servicio, provocando un impacto de bala en una de las piernas del atacante.

Así, se logró la detención del sujeto mayor de edad y de nacionalidad chilena, quien fue internado en el Hospital Regional para ser intervenido.

Desde ese recinto de salud, el sujeto fue formalizado por robo con violencia y quedó en prisión preventiva tras la petición de la Fiscalía de Iquique.

El Juzgado de Garantía de Iquique, adicionalmente, estableció un plazo de investigación de 60 días y determinó que las diligencias queden en manos del OS9 y el Laboratorio de Carabineros.