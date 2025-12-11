VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Prisión preventiva para bolivianos que viajaron a Chile para sustraer a sus 3 nietos: vivían con su madre en Vicuña

    Los niños fueron encontrados en La Serena en compañía de sus abuelos, quienes fueron formalizados por los delitos de sustracción de menores e inducción al abandono de hogar en esta comuna de la Región de Coquimbo.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Imagen referencial. Foto: Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Juzgado de Garantía de Vicuña dejó este jueves en prisión preventiva a dos sujetos, de nacionalidad boliviana, que viajaron desde el vecino país hasta la Región de Coquimbo para sustraer a sus tres nietos de 8, 10 y 12 años de edad, quienes vivían con su madre en Vicuña.

    Según la acusación de la Fiscalía, la mamá de los niños -que se encuentra esperando un cuarto hijo- reside con los menores en esta comuna de la Región de Coquimbo, hasta donde llegaron los abuelos paternos de los afectados, quienes se coordinaron con su nieta mayor -de 12 años de edad- para juntarse con los tres menores y fugarse luego con ellos a bordo de un taxi.

    Sin embargo, el taxista notó que algo raro estaba sucediendo y realizó una denuncia ante la policía el pasado lunes. Ese mismo día, la madre también presentó una denuncia por la desaparición de sus hijos, quienes fueron encontrados un día después en un hostal de La Serena junto a sus abuelos, donde se quedaron luego de que no encontraran pasajes en bus para el norte del país o para Santiago.

    “Los sujetos, que eran los abuelos paternos de los menores de edad, no tenían ninguna autorización ni permiso para la guarda o tuición de dichos menores de edad, por lo tanto no se encontraban amparados por ninguna norma legal que permitiera tenerlos a su cuidado”, explicó el fiscal Freddy Salinas, de la Fiscalía Regional de Coquimbo.

    Según la Fiscalía, los dos niños más pequeños son los que se encontraban más afectados, ya que habían dejado su hogar por medio de engaños y querían regresar con su madre.

    Así, los dos ciudadanos bolivianos fueron formalizados este jueves por los delitos de sustracción de menores e inducción al abandono de hogar, por el caso de la niña de mayor edad. Ambos quedaron en prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad y de las propias víctimas.

