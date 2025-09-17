Prisión preventiva para “El Potito”: Fiscalía asegura que tuvo directa participación en atentado al molino Grollmus

Contulmo, 30 de agosto de 2022. Vista aerea del molino Grollmus, siniestrado anoche por desconocidos. Mario Quilodran/Aton Chile

Gerson Alejandro Luengo Navarrete, alias “El Potito”, fue detenido la mañana de este martes en Tranaquepe, Tirúa, Región del Biobío.

Este miércoles, el sujeto fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Cañete y quedó en prisión preventiva

Se trata del decimonoveno detenido por el ataque incendiario ocurrido en Contulmo el 29 de agosto de 2022 en el molino Grollmus.

El ataque dejó herido de gravedad al octogenario dueño de la propiedad, Carlos Grollmus Thiele, que sufrió la amputación de una pierna tras recibir un impacto de bala por parte del grupo de integrantes de Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) que irrumpieron violentamente en el recinto.

Según la investigación, “El Potito” participó directamente del ataque, ya que habría irrumpido en la propiedad disparando desde una camioneta.